Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin New Shepard roketini başarıyla fırlattı

CNN'in haberine göre, Blue Origin'in Batı Teksas'taki tesisinde, New Shepard roketi misyonunu başarıyla tamamladı.



Roket, yükünü bıraktıktan bir süre sonra başarılı şekilde yeryüzüne indi.



Blue Origin çalışanı Erika Wagner, "Bir sonraki mürettebatlı uçuşumuzu dört gözle bekliyoruz." dedi.



New Shepard'in fırlatılması, sistemsel sorunlar nedeniyle 18 Aralık'ta iptal edilmişti.



Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için tarih belli oldu Haberi Görüntüle DENEME BAŞARISIZ OLMUŞTU



Blue Origin'e ait insansız uzay aracı, 2022'de fırlatıldıktan dakikalar sonra yaşanan arıza nedeniyle başarısız bir deneme gerçekleştirmişti.



Teksas'ın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 23'üncü defa fırlatılan New Shepard, havalandıktan kısa süre sonra roket bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yolculuğuna devam edememişti.