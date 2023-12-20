Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin New Shepard roketini başarıyla fırlattı

ABD'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, 2022'deki başarısız denemesinin ardından "New Shepard" roketini başarılıyla fırlattı.

CNN'in haberine göre, Blue Origin'in Batı Teksas'taki tesisinde, New Shepard roketi misyonunu başarıyla tamamladı.

Roket, yükünü bıraktıktan bir süre sonra başarılı şekilde yeryüzüne indi.

Blue Origin çalışanı Erika Wagner, "Bir sonraki mürettebatlı uçuşumuzu dört gözle bekliyoruz." dedi.

New Shepard'in fırlatılması, sistemsel sorunlar nedeniyle 18 Aralık'ta iptal edilmişti.

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DENEME BAŞARISIZ OLMUŞTU

Blue Origin'e ait insansız uzay aracı, 2022'de fırlatıldıktan dakikalar sonra yaşanan arıza nedeniyle başarısız bir deneme gerçekleştirmişti.

Teksas'ın Cape Canaveral Üssü'nden 23'üncü defa fırlatılan New Shepard, havalandıktan kısa süre sonra roket bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yolculuğuna devam edememişti.

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