Jüpiter ve Dünya'nın ortak özelliği keşfedildi

JÜPİTER'İN FIRTINALARI



San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde fiziksel bir oşinograf olan Lia Siegelman, iki gezegen arasındaki bağlantıyı ilk kez 2018'de fark etti.



Dünyadaki okyanus türbülansı ile Jüpiter'in devasa kasırgalarından bazılarının görüntüleri arasında bazı benzerlikler olduğunu tespit etti.



Fizikte hava ve suyun her ikisi de akışkan olarak kabul ediliyor, dolayısıyla okyanusun fiziksel dinamiklerini Jüpiter gibi bir gaz devine uygulamak mümkün. Bilim insanlarına göre Jüpiter, temelde bir gaz okyanusu.



İKİ GEZEGEN ARASINDA BENZERLİK



NASA'nın Juno uzay aracı tarafından alınan Jüpiter siklonlarının yüksek çözünürlüklü kızılötesi görüntüleri analiz edildi.



Jüpiter'in fırtınalarının korunmasına yardımcı olan, Dünya'da meydana gelene benzer bir tür konveksiyon buldular.



Bulutların yatay rüzgar hızını hesaplayan Siegelman, Jüpiter'deki soğuk cepheler veya fırtına cephelerinin Dünya'nın okyanusu ve atmosferindeki cephelere benzer şekilde davrandığını fark etti.



"Cephelerin ve konveksiyonun Dünya ve Jüpiter'de mevcut ve etkili olması büyüleyici" diyen Siegelman, bu süreçlerin başka gökcisimlerinde de olabileceğini ekleyerek, "Dünya'daki bu fiziksel mekanizmaların diğer uzak gezegenlerde de var olduğunu keşfetmenin kozmik bir güzelliği var" ifadelerini kullandı.