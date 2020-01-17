Kaliteli gece uykusu gençleştiriyor (Bilimsel araştırma)

Kaliteli bir gece uykusunun hücrelerin yenilenmesine yardımcı olduğunu ve yaşlanmayı yavaşlattığı keşfedildi.



İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, biyolojik saatin önemli hücrelerin yapılarının gün boyunca korunmasına yardımcı olduğunu gösterdi.



BBC'de yer alan habere göre,Hücreler, hücre dışında bulunan bölgelerde salgıladığı maddeler ile hücre dışı matriks isimli bir ağ oluşturuyor.



Söz konusu ağda iki tip lifçik oluşuyor. Bunlardan biri dokuların güçlenmesine yardımcı olan ipe benzeyen kolajen. Diğeri ise daha kalın lifçikler.



Bu lifçiklerin kalıcı olduğu ve 17 yaşından sonra değişikliğe uğramadığı, daha ince olan lifçiklerin ise yıpranarak koptuğu saptandı.



Kaliteli bir gece uykusunun ise kopan lifçiklerin onarılmasında kilit bir rol üstlendiği belirlendi.