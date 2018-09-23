Üniversitenin Kavacık Güney Kampüs Konferans Salonunda 25 Eylül Salı günü düzenlenecek çalıştay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK’tan üst düzey yöneticileri, ULAK Haberleşme, Turkcell, Ericsson, ASELSAN, HAVELSAN gibi firmaları ve üniversitelerden akademisyenleri buluşturacak. Haberleşme teknolojilerinin masaya yatırılacağı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın başkanlığını yapacağı çalıştay, Medipol, ASELSAN, ULAK Haberleşme, Rohde&Schwarz ve ENOVAS’un ortaklığında gerçekleştirilecek. İki farklı panelin düzenleneceği çalıştayda ayrıca ULAK Haberleşme A.Ş. tarafından geliştirilen 4.5G yerli baz istasyonunun gösterimleri gerçekleştirilecek.



2017 YILINDA ÇALIŞTAYIN İLKİ DÜZENLENDİ



Altıncı nesil haberleşme teknolojilerinin masaya yatırılacağı çalıştayın ilki geçen yıl yapılmıştı.Çalıştayda Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı C. Sami Tüfekçi, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Hasekioğlu ve BTK’dan Daire Başkanı Ramazan Yılmaz’ın da aralarında olduğu isimler konuşmacı olarak yer almıştı.



MEDİPOL BÜNYESİNDE 5G LABORATUVARI BULUNUYOR



İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle 5G teknolojisi üzerinde çalışmaların yapıldığı Türkiye’nin ilk ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nı 2015 yılında kurdu. Yeni nesil iletişim sistemlerinin temellerinin atıldığı laboratuvarda 5G ve sonraki nesil iletişimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelebilmemiz planlanıyor. Daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya’da çalışan, alanında deneyimli Türk bilim insanları laboratuvarda görev yapıyor.