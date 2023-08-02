Kanada'daki Meta platformlarında haber içerikleri kaldırılıyor

Yeni uygulamayla Kanadalılar artık Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında haber içeriklerine erişim sağlayamayacak, yerli ve yabancı medya kuruluşları içerikleri de bu platformlardan engellenecek.

Kanada'daki "Bill C-18" yasası kapsamında Google ve Meta gibi teknoloji şirketleri, medya içerikleri paylaşmak veya yeniden kullanmak için ücret ödemek zorunda kalacak.



Söz konusu değişikliklerin Meta platformlarında uygulama sürecinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.



KANADALILARIN ÇOĞU ÇEVRİMİÇİ HABER YASASI'NDAN ENDİŞELİ



Angus Reid Enstitüsünce yapılan araştırmaya göre, Kanadalıların çoğunluğu, Çevrimiçi Haberler Yasası dolayısıyla haberlere erişimi kaybetme endişesi yaşıyor.



Araştırmada, Kanadalıların yüzde 61'i, teknoloji şirketlerinin Kanada haber kuruluşlarına içerikleri için ücret ödemesi gerektiğini düşünürken, yüzde 63'ü de Facebook ve Google gibi tercih ettikleri platformlarda, Kanada haberlerine erişimlerini kaybetme endişesi taşıdıklarını ifade etmişti.