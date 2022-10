Küçük işletmelerin verimli çalışması için gerekli tüm özellikler HP LaserJet Tank yazıcıda bir arada

İçerisine doldurulmuş 5 bin sayfaya kadar baskı alınabilmesini sağlayan kullanıma hazır toneriyle gelen HP LaserJet Tank, uzun süre toner yenileme gerekmeden rahatça kullanılabiliyor. Alışılagelmiş tonerlere göre çok daha uygun fiyatlarla piyasaya sunulan yedek toner dolum kitleri sayesinde, toneri bittiğinde 15 saniye gibi kısa bir sürede kolayca doldurulabiliyor ve ara vermeden işinize devam edebiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı ve uygun maliyetli toneri sayesinde küçük ofislerin hem vakitten hem de nakitten tasarruf etmesini sağlayan HP LaserJet Tank Yazıcı serisi, küçük işletmeleri baskı işleri konusunda oldukça rahat ettirecek gibi görünüyor.



İster işletmeniz için seri çalışan, yüksek baskı kalitesine sahip ve aynı zamanda baskı maliyetlerini düşürecek bir yazıcı, ister ev-ofisinizden tüm baskı işlerini yapabilecek ölçüde kompakt bir yazıcı arıyor olun, HP LaserJet Tank Yazıcı Serisi tüm ihtiyaçlarınızı en üst düzeyde karşılıyor. Kartuşsuz, toner tanklı lazer baskı teknolojisi sunan HP LaserJet Tank yazıcılar, küçük ve mikro ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yardımına koşarak uygun maliyetlerde sürdürülebilir bir şekilde, hızlı baskı alınmasını sağlıyor.



Her ne ölçekte olursa olsun işletme sahipleri için ürünlerin teknik özelliklerinin yanı sıra danışmanlık desteği alabilmek ve güvenebilecekleri markalarla iş birliği yapmak öncelikli konular arasında. Bu noktada HP, çok geniş ürün portföyü ile Türkiye’deki kurumların yanında yer almaya devam ediyor, büyümek için çalışan kurumların hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edebilmelerini sağlayacak teknolojilere yatırım yapıyor.



Uygun maliyetlerle 5 bin sayfaya



Yazıcı denilince akla ilk gelen teknoloji öncülerinden HP’nin LaserJet Tank Yazıcı Serisi, maliyeti azaltırken verimliliği artırması ile öne çıkıyor. Serideki modeller, 5 bin sayfaya kadar siyah renkli baskı alınabilmesi için tank içerisine önceden doldurulmuş Orijinal HP Toneri ile geliyor. Toner bittiğinde ise yine 2 bin 500 sayfa ya da 5 bin sayfa baskı almayı mümkün kılan orijinal HP Toner Yedek Dolum Kiti çok daha uygun maliyetler ile satın alınarak, kullanıcı tarafından toner tankına rahatça doldurulabiliyor.



Yazıcının işletmelere sunduğu faydalar bunlarla da sınırlı değil. HP LaserJet Tank Yazıcı Serisi, çok fonksiyonlu baskı-tarama-kopyalama özellikleri, hızlı çift taraflı baskı, 50 bin sayfalık görüntüleme tamburu, HP Wolf Essential security koruması, HP Smart uygulaması, ultra düşük sayfa başı baskı maliyeti ve efsanevi HP LaserJet kalitesiyle küçük işletmelerin baskıya dayalı işlerinde daha verimli bir şekilde çalışmalarına da destek oluyor.



Lazerjet Tank Yazıcı Serisi ile HP’nin lazer baskı kalitesinden hiç ödün vermeden çok daha hesaplı ve verimli bir şekilde baskı alabiliyorsunuz. LaserJet Tank Serisi, tek renk - siyah baskı gereksinimi olan işletmelerin verimlilik beklentilerine kolay kullanımı, maliyet avantajları ve aynı zamanda kolay yenilenebilirlik özellikleriyle yanıt veriyor. Toner bittiğinde toner kartuşu değiştirilmek zorunda değil, alışılagelmiş toner kartuşlarına göre çok daha uygun maliyetlerle piyasada bulunan orijinal HP Toner Yedek Dolum Kiti ile tanka dolum işlemi kullanıcının eline dahi toner sürülmeden veya etrafa toner dağılmadan kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.



Akıllı telefonunuz ile baskı kolaylığı



Tüm bu avantajlara ek olarak bu yazıcılar HP Smart Uygulamasıyla da kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar baskı-tarama işlemlerini akıllı telefonları üzerinden de gerçekleştirebiliyor. HP Smart uygulamanızı telefonunuza indirerek her yerden baskı alabilme imkanına kavuşabiliyorsunuz.



Yüzde 90’a kadar atık tasarrufu



HP Global, Türkiye de dahil tüm coğrafyalarda “Hepimiz için daha iyi bir dünya” fikrine odaklanıyor ve her sene sürdürülebilirlik raporu yayınlıyor, çalışmalarını ve hedeflerini açıklıyor. En son yayınlanan raporda 2040 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır karbon emisyonlarına ulaşmayı hedeflediği açıklayan HP, dünyanın en sürdürülebilir teknoloji şirketlerinden biri olma hedefini taşıyor. HP LaserJet Tank Yazıcı da Energy Star sertifikasına sahip ve Epeat Silver listesine girmeye layık görülen bir yazıcı ve sürdürülebilirlik hedeflerine giden yolda doğru konumlanmış bir ürün olarak dikkat çekiyor. Otomatik çift taraflı baskı özelliği ve uzun ömürlü görüntüleme tamburunun yanı sıra yüzde 17 daha küçülmüş tank tasarımına da sahip. Ayrıca yazıcıda kullanılan HP Toner Yedek Dolum Kiti de yüzde 90'a kadar atık tasarrufu sağlıyor.



Hem hızlı hem de güvenli



Günümüzde kullanılan teknoloji ürünlerinin sayısı artıkça ve mobilite ile birlikte uçtan uca güvenlik konusu gündeme geldi ve güvenlik konusunun sınırları genişledi, bu noktada güvenlik ekosisteminin yaratılması bir zorunluluk haline geldi, yalnızca bilgisayar değil yazıcıların güvenliği de son derece büyük önem kazandı. Bu noktada HP Wolf Essential Security sayesinde şifreler, fotoğraflar, taramalar ve baskılar başkalarına karşı korunabiliyor. Yazıcınızın ürün yazılımı her zaman en yeni versiyonla güncellendiğinden uçtan uca güvenlik sayesinde yeni zararlı yazılımlarından bir adım önde olmak mümkün oluyor. HP Wolf Essential security korumasını içinde bulunduran HP LaserJet Tank Yazıcı sayesinde kullanıcılar ister ofisten isterse evden çalışsın yazıcı üzerinden ağlarına girecek herhangi bir saldırıya karşı güvendeler.



3 yıla kadar garanti



Son olarak standart olarak 2 yıl garanti süresi ile gelen HP LaserJet Tank Yazıcınızı, satın aldıktan sonra hp.com.tr/3YilGaranti adresinden kayıt yaptırdığınızda cihazınızın garanti süresini 3 yıla uzatabiliyorsunuz.



Siz de HP LaserJet Tank Yazıcı ile işlerinize verimlilik katmak ve baskılarınızda tasarruf etmek istiyorsanız HP’nin LaserJet Tank Web Sitesinden ürün hakkında detaylı bilgi alabilir ve dilerseniz hemen sipariş verebilirsiniz.