Küresel influencer marketing pazarı 5 yılda 6 kat büyüdü

Influencerların markaların pazarlama faaliyetlerinden aldığı pay giderek artıyor.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla son 5 yılda 6 kat büyüyen influencer marketing pazarı, markaların gelecek hedeflerine kılavuzluk ediyor. Arama Motoru Pazarlama Ajansı SEMRush tarafından hazırlanan "Influencer Marketing’in Geleceği" adlı araştırma çalışmasına göre, 2020’de 10 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel influencer marketing pazarının, bu yılın sonunda yüzde 50 büyüme ile 15 milyar dolara erişmesi bekleniyor.

Influencer marketing, markaların hızla hedef kitlelerine ulaşmalarını ve bilinirlik kazanarak prestij ve satışlarını artırmalarını sağlayan yönüyle Türkiye’de de büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Sipay Pazarlama Direktörü ve sosyal medya fenomeni Ahmet Elbistanlı, "Markaların bu tarafı tam olarak keşfetmesi 2013 Vine zamanına dayanıyor. Bizler de ilk Vine fenomenleri olarak ilk kez bu deneyimi o dönem tecrübe ettik. Influencer pazarlamanın bu senenin sonunda 50 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Buraya ayırılan bütçeler de giderek artacak. Çünkü influencer işbirlikleri, markalara geleneksel pazarlama yöntemlerine kıyasla daha düşük maliyetlerle, daha doğru ve geniş kitlelere ulaşma avantajı sağlayarak verimlilik kazandırıyor" dedi.



INFLUENCER KİMLİĞİ MARKALARA FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANDIRIYOR



Influencer işbirliklerinin tüketicilerle yakın temas kurmak isteyen markalara hızlı ve etkili çözümler sunduğunu kaydeden Ahmet Elbistanlı, "İşin teknik tarafının yanında bir influencer olarak yıllardır milyonlarca insanın hayatına, onlarca markanın yolculuğuna dokunmak daha doğru stratejiler geliştirmenize yardımcı oluyor. Markalara hazırladığımız pazarlama stratejilerine influencer kimliğiyle farklı bir bakış açısı kazandırabiliyorum.

Videolardan aldığım geri dönüşlerin neticesinde Y ve Z kuşağının ne istediğini, ne istemediğini çok iyi algılıyorum. Buradan hareketle geleceğe ilişkin isabetli tahminlerde, çeşitli içgörülerde de bulunabiliyoruz. Bu alandaki değişime, otomatik olarak ayak uydurmak gerekiyor. Dijital dönüşümü merkezine alan influencer pazarı 2022’de nitelikli içerik ve kullancı deneyimine daha fazla odaklanacak” ifadelerinde bulundu.



HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ "NİTELİKLİ İÇERİK"



Hem marka hem de influencer için en kritik şeyin nitelikli içerik üretmek olduğuna dikkat çeken Elbistanlı, “Marka bunu yapmazsa diğer markalardan ayrışamayacak, Influencer da kaliteli içerik üretmezse zamanla unutulacak. Burada her iki tarafın da ortak çatısı “içerik”. Bu içerikler oluşturulurken yaratıcılık, pazar analizi, anahtar kelime seçimi, başarılı tasarım gibi bir çok detayı göz önünde bulundurmak gerekiyor" dedi.



"38 MİLYON İNFLUENCERDAN DOĞRU OLANI SEÇMEK ÖNEMLİ"



Markaların influencer marketing stratejilerinin konuyu çok yönlü ele alma yeteneğine ve yenilikçi vizyona sahip uzmanlar tarafından oluşturulması gerektiğine değinen sosyal medya fenomeni Ahmet Elbistanlı, "Markayı temsil edecek doğru influencer seçimi, bu pazarlama tekniğinin başarısında kritik bir öneme sahip. Milyonlarca takipçisi olan her fenomen sizin markanız için çok etkili olacak gibi yanlış bir algı var.

Sektörünüze ve ilgi alanınıza göre bazen 10 bin takipçili bir micro influencer bile çok daha fazla geri dönüş sağlayabiliyor. Dünyada 38 milyon influencer bulunduğundan yola çıktığımızda doğru influencer seçiminin ciddi bir uzmanlık gerektirdiğini söyleyebiliriz. Yanlış seçimler markaların bilinirlik ve satış hedeflerinden uzaklaşmalarına neden olurken, telafisi olmayan itibar kayıplarına neden olabiliyor" diye sözlerine ekledi.



METAVERSE DÜNYASINDA INFLUENCER MARKETING NASIL OLACAK?



"İnsanların, yerlerin ve aklınıza gelebilecek her şeyin dijital olarak temsil edildiği Metaverse dünyasında da influencer marketing de büyük önem kazanacak. Buradaki ortak kanı; amaç odaklı ve topluluk odaklı olmak. Bununla birlikte, mevcut influencerlar artık bilgisayar tarafından oluşturulan kendi avatarlarını başlatmaya hazır olan markaların rekabetiyle karşı karşıya kalacak.

Bu yılın mart ayında Puma, Güney Doğu Asya bölgesi için Sanal Influencer Maya'yı yarattı ve yeni Future Rider spor ayakkabılarının tanıtımını yaptı. Oldukça da fazla bir etki gördü. Influencer marketing, tüketicilerin metaverse dünyasına dahil edilmesinde kritik bir role sahip, ancak markaların yapacak çok işi var" diye devam eden Elbistanlı, "Gelecekteki potansiyel sınırsız, ama markaların da influencerların da deneyimleyeceği çok yenilik olacak. Bu tarafa hızlı adapte olup, kaliteli içerik üretmeye devam edenler de ayakta kalacak" diye konuştu.