Kuzey Koreli hackerlar, Güney Koreli çip üreticilerini hedef aldı

Kuzey Koreli hackerlar Güney Koreli çip üreticilerinin sistemlerine sızdı.



Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Pyongyang'ın silah programları için yarı iletkenler üretmeye çalıştığını söylüyor.



Bu açıklama, Başkan Yoon Suk Yeol'ün, Kuzey Kore'nin yaklaşan seçimlere müdahale etmek için siber saldırılar gibi provokasyonlar düzenleyebileceği uyarısından bir ay sonra geldi.



NIS yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin yaptırımlar nedeniyle yarı iletken tedarikinde yaşadığı zorluklar karşısında kendi yarı iletkenlerini üretmeye hazırlanıyor olabileceğine inanıyoruz" dedi.



Açıklamada ayrıca, Pyongyang'ın bu girişimlerinin uydular ve füzeler de dahil olmak üzere silah programları için çip ihtiyacından kaynaklanabileceği belirtildi.

ÇİP ÜRETİCİLERİNE SİBER SALDIRI UYARISI



NIS, Kuzey Kore'nin Aralık ve Şubat aylarında iki çip ekipmanı şirketinin sunucularına sızdığına, ürün tasarımlarını ve tesislerinin fotoğraflarını çaldığına inanıyor.

İstihbarat teşkilatı ayrıca çip üretimi sektöründeki diğer şirketleri siber saldırılara karşı önlem almaya çağırdı.



NIS, Güney Koreli şirketlerin geçen yılın sonlarından bu yana Kuzey Koreli hackerların önemli bir hedefi olduğunu söyledi.



İstihbarat yetkilileri, hackerların kötü amaçlı kodları en aza indiren ve güvenlik yazılımları tarafından tespit edilmesini zorlaştıran sunuculara önceden yüklenmiş olan “meşru” araçları kullanan, "araziden geçimini sağlama (living off the land)" adı verilen bir teknik kullandığına inanıyor.



Geçtiğimiz ay, Başkan Yoon'un ofisi, bir yardımcısının e-posta hesabının ihlal edilmesinin güvenlik yönetmeliklerinin ihlalinden kaynaklandığını ve resmi sistemlerinin hacklenmediğini bildirdi.

KUZEY KORE'NİN 8 YILDA 3 MİLYAR DOLAR ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ



Pyongyang, siber suçlara karıştığını her zaman reddetti, ancak Seul, Kuzey Koreli hackerları rejimi ve nükleer silah programını finanse etmek için genellikle kripto para birimi olmak üzere büyük miktarlarda para çalmakla suçladı.



Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana 3 milyar dolar (2,36 milyar sterlin) kadar para çaldığı tahmin ediliyor.

DEVLET SIRLARI İÇİN BİLGİSAYAR KORSANLIĞI



Ayrıca ülkenin ileri silah teknolojilerinin detayları da dahil olmak üzere devlet sırlarını çalmak amacıyla bilgisayar korsanlığı yaptığı düşünülüyor.



Aşırı uluslararası yaptırımlara tabi olan ülke, siber saldırıları gerçekleştirme konusunda giderek daha karmaşık yöntemlere başvuruyor.