LinkedIn 1 milyar kullanıcıya ulaştı: Yeni yapay zeka özelliği tanıtıldı

Microsoft'un sahibi olduğu iş odaklı sosyal ağ LinkedIn, şu anda 1 milyardan fazla üyesi olduğunu ve ödeme yapan kullanıcılar için daha fazla yapay zeka özelliği eklediğini söyledi.



Milyar kullanıcı sınırının aşılması, üyelerin eğitim, iş deneyimi ve mesleki becerilerini içeren özgeçmiş benzeri bir profil tuttukları LinkedIn'i, Meta Platforms gibi rakiplerin de yer aldığı sosyal medya ağları arasında en üst sıraya yerleştiriyor.



Şirket, yeni üyelerin yaklaşık yüzde 80'inin Amerika Birleşik Devletleri dışından kaydolduğunu söyledi.

YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ



LinkedIn'in ücretsiz bir üyelik katmanı var, ancak abonelik sistemi de bulunuyor.

Aylık 39,99 ABD doları tutarındaki abonelik sisteminde iş ilanı inceleyen kullanıcılara profilindeki bilgilere dayanarak iyi bir aday olup olmadığını söyleyebilen yeni yapay zeka özellikleri sunuluyor.

Sistem ayrıca kullanıcıyı bir iş için daha rekabetçi hale getirmek için profil değişiklikleri önerisinde bulunuyor.