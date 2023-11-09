macOS Sonoma 14.1.1 güncellemesi yayında

Apple, macOS Sonoma işletim sistemi için Eylül ayında çıkan küçük bir güncelleme olan macOS Sonoma 14.1.1 sürümünü duyurdu.

macOS Sonoma 14.1'de yapılan güncellemeler arasında Apple Music'te favori geliştirmeleri, Apple garanti durumu sorgulaması, Konum Servisleri içindeki Sistem Servisleri ayarları ile ilgili bir sorunun düzeltilmesi ve şifreli harici sürücülerin masaüstüne bağlanmasını engelleyen bir sorunun çözülmesi bulunuyordu.

macOS Sonoma 14.1.1 ise önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunuyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor. Bu güncelleme, uyumlu tüm Mac modellerine Sistem Ayarları'ndan Yazılım Güncelleme bölümünden ücretsiz olarak indirilebilir.

macOS Sonoma uyumlu Mac modelleri arasında iMac (2019 ve sonrası), iMac Pro (2017), Mac Pro (2019 ve sonrası), Mac Studio (2022 ve sonrası), MacBook Air (2018 ve sonrası), MacBook Pro (2018 ve sonrası), Mac mini (2018 ve sonrası) bulunmaktadır.