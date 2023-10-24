Manchester Üniversitesi, en büyük drone rekorunu kırdı

Manchester Üniversitesi, dünya genelinde bir ilki gerçekleştirmiş olabilir.

BBC'nin haberine göre, Manchester Üniversitesi'ndeki mühendisler şu ana kadar yapılmış en büyük insansız dört pervaneli dronu uçurduklarını açıkladı.

Dronun karton benzeri bir görünüm veren köpük levhadan yapıldığı ve köşeden köşeye 6,4 m genişliğinde olduğu aktarıldı.



Giant Foamboard Quadcopter'in (GFQ) ilk uçuşu Temmuz ayında Snowdonia Aerospace Centre'daki bir hangarda gerçekleşti.



Otonom olarak da uçurulabilen drone 24,5 kg ağırlığında, Sivil Havacılık Otoritesi tarafından bu tür drone'lar için belirlenen ağırlık sınırından 0,5 kg daha az.

Üniversiteden Profesör Bill Crowther şunları söyledi: "Sonuçta bu tasarımla 25 kg'lık bir uçağı sadece stratejik olarak yerleştirilmiş birkaç kağıt parçasıyla tutabiliyorsunuz. İşte bu mümkün olanın sanatıdır."



Ekibin dronu daha da büyütmeye çalışacağı kaydedildi.



KARTONDAN DRONLAR SAVAŞTA DA KULLANILIYOR

Kartonla yapılan dronlar oyuncak gibi gözükse de durum pek öyle değil.

Avustralyalı SYPAQ firması tarafından üretilen sabit kanaatlı karton dronlar Ukrayna'ya tedarik edildi.

Mart ayında şirket, paketlenmiş dronlardan her ay yüzlercesinin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

RADARLAR TARAFINDAN TESPİT EDİLEMİYOR

Avantajları arasında, insansız hava araçlarının sahadaki askerler tarafından kolayca monte edilebilmesi ve karton yapıları sayesinde radar tarafından daha az görünür olmaları yer alıyor.



İnsansız hava araçları kan malzemeleri gibi yükleri taşımak üzere tasarlanmış olsa da, bazılarının sahada mühimmat taşıyacak şekilde modifiye edildiği ve saldırılarda yer aldığı bildirildi.