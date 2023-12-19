Mark Zuckerberg 100 milyon dolarlık sığınak inşa ediyor

Mark Zuckerberg'in Hawaii'deki devasa ve gizemli yerleşkesi hakkında şaşırtıcı yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Wired'ın haberine göre, Meta'nın kurucusunun adadaki saklanma yerinin, betonla doldurulmuş metal kapılı bir yeraltı sığınağı, halat köprülerle birbirine bağlanmış 11 ağaç ev ve bazı aşırı güvenlik altyapısı gibi çok sayıda alışılmadık özellik içerdiğini ortaya çıkardı.

Sızdırılan bina planlarına göre, Zuckerberg'ün inşa ettirdiği 100 milyon dolarlık sığınağın en az 30 yatak odası ve 30 banyo barındıracağı öne sürüldü.



Ana konut yapıları, diğer lüks olanakların yanı sıra "spor salonu, havuzlar, sauna, spa küveti, soğuk dalma ve tenis kortu" barındıracağı bildirilen iki konaktan oluşuyor.