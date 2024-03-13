Okyanuslardaki "dev girdapların" sebebi Mars mı?

İKİ GEZEGEN BİRBİRİNİ ETKİLİYOR



İki gezegen birbirini "rezonans" adı verilen bir fenomen aracılığıyla etkiler. Bu, yörüngedeki iki cismin birbirine yerçekimsel bir itme ve çekme kuvveti uygulamasıdır. Bazen "uzak gezegenler arasında bir tür uyum" olarak tanımlanır.



Bu etkileşim yörüngelerini değiştirerek Güneş'e olan mesafelerini etkiler.



Raporda, Dünya için Mars'la etkileşimin "artan sıcaklıklar" anlamına geldiği ve bu sıcak döngülerin "daha güçlü okyanus akıntılarıyla" ilişkili olduğu ortaya çıktı.



2,4 milyon yıllık döngüler Dünya'daki ısınmayı ve okyanus akıntılarını etkiliyor ancak bugün insan kaynaklı oluşan küresel ısınmayı etkilemiyor. Çünkü bu döngüler doğal iklim döngülerini oluşturuyor.



Bilim insanları, Mars ve Dünya arasındaki etkileşim nedeniyle oluşan akıntıları veya girdapları, derin okyanusun dibine ulaşabilen, deniz tabanını aşındıran ve kar yığınları gibi büyük tortu birikimlerine neden olan "dev girdaplar" olarak tanımlıyor.

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