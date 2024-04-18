Mars helikopteri son mesajını gönderdi: Artık sabit kalacak

NASA'nın başka bir gezegende uçuş gerçekleştiren ilk aracı olan Ingenuity Mars Helikopteri, son kez veri aktarımı gerçekleştirdi.

Bir aylık bir uçuş yağması beklenen küçük helikopter, beklentileri aştı ve 72 uçuşla gezegeni keşfetti.



NASA'nın Mars gezgini Perseverance ile birlikte çalışarak, bir yandan keşif çalışması yapmakla, bir yandan da Mars'ın ince ve soğuk atmosferinde uçuş yeteneğini test etmekle görevlendirildi. Ancak Ocak ayında yaşanan bir kazada helikopterin rotorlarından biri kırıldı.



Aracın geriye kalan bileşenlerinin çoğu, hala çalışabilir durumda olduğu için gelecekteki kaşiflerde çevredeki verileri toplamak üzere bir monitör olarak kullanılmaya devam edilecek.