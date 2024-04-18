Mars helikopteri son mesajını gönderdi: Artık sabit kalacak

2021 yılında başka bir gezegende uçan ilk araç olan Mars helikopteri, uçuş günlerine son verdi. Beklnenden uzun bir süre uçuş görevi gerçekleştiren NASA'nın Ingenuity Mars Helikopteri geçirdiği bir kazanın ardından sabir bir monitör olarak görevine devam edecek.

Mars helikopteri son mesajını gönderdi: Artık sabit kalacak

NASA'nın başka bir gezegende uçuş gerçekleştiren ilk aracı olan Ingenuity Helikopteri, son kez veri aktarımı gerçekleştirdi. 

Bir aylık bir uçuş yağması beklenen küçük helikopter, beklentileri aştı ve 72 uçuşla gezegeni keşfetti. 

NASA'nın Mars gezgini Perseverance ile birlikte çalışarak, bir yandan keşif çalışması yapmakla, bir yandan da Mars'ın ince ve soğuk atmosferinde uçuş yeteneğini test etmekle görevlendirildi. Ancak Ocak ayında yaşanan bir kazada helikopterin rotorlarından biri kırıldı. 

Aracın geriye kalan bileşenlerinin çoğu, hala çalışabilir durumda olduğu için gelecekteki kaşiflerde çevredeki verileri toplamak üzere bir monitör olarak kullanılmaya devam edilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...