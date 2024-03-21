Max Payne efsanesi geri dönüyor: Remake'in bütçesi belli oldu

Remedy Entertainment, oyunseverler tarafından merakla beklenen Max Payne 1 ve 2'nin Remake versiyonu için açıklamalarda bulundu.

Geliştirici şirket Remedy, Rockstar Games ile ilk iki Max Payne oyununu PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yeniden yapmak üzere yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Remedy geliştirmeyi üstlenirken Rockstar ise projeyi tamamen finanse ediyor.

Max Payne Remake serisi, Control ve Alan Wake 2'nin geliştirilmesinde kullanılan Remedy'nin Northlight oyun motoruyla geliştiriliyor.

Remedy henüz Max Payne 1 ve 2 Remake veya Alan Wake 2'nin geliştirme bütçesini açıklamadı, ancak Finlandiyalı analistler Alan Wake 2'nin toplam bütçesinin 75 milyon dolar olduğunu ve bunun 25 milyon dolarının pazarlamaya ayrıldığını tahmin ediyor.

EN HIZLI SATAN REMEDY OYUNU OLDU

Mali yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan CEO Tero Virtala, Alan Wake 2'nin 2023 yılı sonuna kadar bir milyondan fazla satarak Epic Games tarafından yapılan yatırımların önemli bir kısmını şimdiden telafi ettiğini söyledi.

27 Ekim'de Epic Games Store, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S aracılığıyla PC'de yalnızca dijital olarak satışa sunulan Alan Wake 2, en hızlı satan Remedy oyunu oldu.

"MAX PAYNE REMAKE'İN BÜTÇESİ ALAN WAKE 2 İLE AYNI OLACAK"

Max Payne 1 ve 2 Remake için ise Virtala, geliştirme ekibinin "yıl boyunca önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Virtala, "Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapımı, Alan Wake 2 ile benzer bir geliştirme bütçesine sahip, büyük potansiyele sahip yeni bir oyun olacak" dedi.