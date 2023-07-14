Meta, AB ülkelerinden VPN ile Threads'e girişler için önlem aldı

Meta geçen hafta Threads platformunu kullanıcılar ile buluşturdu. Ancak gizlilik endişeleri dolayısıyla uygulama, AB üyesi ülkelerde kullanıma açılmadı.

VPN İLE GİRİŞLERİ ENGELLEMEK İÇİN ÖNLEMLER ARTIRILDI



Şirket yaptığı açıklamada, kullanıcıların yeni sosyal medya uygulamasına AB üzerinden erişmesini engellemek için daha fazla önlem aldığı vurgulandı.



Meta'dan yapılan açıklamada, "Threads'e şu anda çoğu Avrupa ülkesinde ulaşılamıyor ve bu ülkelerden insanların mesaj dizilerine erişmesini önlemek için ek önlemler aldık. Avrupa, Meta için çok önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve gelecekte Threads'i daha fazla ülkeye getirebilmeyi umuyoruz" ifadeleri yer aldı.



AB Üyesi ülkelerde bulunan bazı kullanıcılar Twitter üzerinden VPN ile Threads'e erişim sağlayamadıkları görüntüleri paylaştı.

