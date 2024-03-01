Meta, Facebook'taki haberler sekmesini kapatmaya hazırlanıyor

Meta, Facebook'ta yer alan haberler sekmesini ABD ve Avustralya'da kaldırmayı planlarken, medya sektöründeki düzenlemelerden ve ödeme karmaşıklıklarından uzaklaşmaya çalışıyor.

Şirket yaptığı açıklamada özelliği Nisan 2024'te kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Meta insanların daha çok değer verdiği ürün ve hizmetlere kaynak ayırmak istediğini söyleyerek İngiltere, Almanya ve Fransa'da Facebook News sekmesini kapatmıştı.

KULLANAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 80 DÜŞTÜ

Sosyal medya şirketi, Avustralya ve ABD'de Facebook News kullanan kişi sayısının son bir yılda yüzde 80 oranında düştüğünü açıkladı.

"İNSANLARIN GÖRMEK İSTEDİKLERİ ŞEYLERE ODAKLANMAK ZORUNDAYIZ"

Şirket yaptığı açıklamada, "Bu, yatırımlarımızı insanların en çok değer verdiği ürün ve hizmetlerimizle daha iyi uyumlu hale getirme çabamızın bir parçası. Şirket olarak zamanımızı ve kaynaklarımızı, kısa video da dahil olmak üzere, insanların platformda daha fazla görmek istediklerini söyledikleri şeylere odaklamak zorundayız" dedi.

Geçen yıl Meta, haberlerin kullanıcıların akışta gördükleri içeriğin yüzde 3'ünden daha azını oluşturduğunu söylemişti.

KANADA'DA YASAKLANDI

Avustralya ve Kanada'da kabul edilen yasalar, yetkililerin platformlardan çevrimiçi yayıncılara içerikleri için ödeme yapmalarını istemesiyle sonuçlandı. Şirket geçen yıl Ağustos ayında Kanada'daki kullanıcılar için haber bağlantılarını engellemeye başladı.

Şirket, haberlerle ilgili yeni ürünlere yatırım yapmayı planlamadığını vurguladı.

Instagram başkanı Adam Mosseri, şirketin geçen yıl kullanıma sunduğu bir sosyal ağ olan Threads'te haber içeriklerini desteklemeyeceklerini söylemişti.