Meta, Threads gönderilerinin doğruluğunu kontrol edecek

Meta'nın X/Twitter'a rakip olarak kullanıma sunduğu Threads platformunda yeni bir özellik geleceği duyuruldu. Instagram Başkanı Adam Mosseri bir bir doğruluk kontrol programı oluşturarak kullanıcıların gönderilerinin inceleneceğini açıkladı.

Meta, Threads gönderilerinin doğruluğunu kontrol edecek

Threads, platformdaki kullanıcılar tarafından oluşturulan gönderileri daha fazla denetlemek için bir kontrolör getirmeyi düşünüyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bir doğruluk kontrol programı oluşturmak için çalıştıklarını açıkladı.

Bu özellikle birlikte platform üçüncü taraf doğruluk kontrol ortaklarının Threds'te dolaşan içerikleri işaretleyeceği ve inceleyeceğini belirtti.

Uygulamanın kullanıcılarına, kişisel akışlarda varsayılan "doğruluğu kontrol edilmiş içeriğe ilişkin filtreleme" düzeyini artırma, azaltma veya koruma seçeneği sunulacak.

Mosseri "Amacımız, doğruluk kontrol ortaklarının uygulamadaki yanlış bilgileri gözden geçirme olanağına sahip olmasıdır." diye belirtti.

Özelliğin önümüzdeki yılın başlarında kullanıma sunulması bekleniyor.

Ayrıca Threads gibi şirketleri, özellikle ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, platformlarında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için önlemleri genişletmeyi düşündüğü de belirtildi.

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