Meta, Threads'i AB ülkelerinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Meta, geçtiğimiz Temmuz ayında Twitter yani X platformuna rakip olabilecek metin tabanlı sosyal medya platformu Threads'i duyurmuştu.

Platform çıkış yaptıktan sonra 1 haftadan kısa bir süre içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

DİJİTAL PİYASALAR YASASINDAN DOLAYI KULLANILAMIYORDU

Threads Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasasından (DMA) dolayı AB ülkelerinde kullanılamıyordu.



Platformun Instagram üzerinden giriş gerekliliğinin Meta için sorunlara yol açtığı, DMA'nın yaptırımlarına tabi olduğu aktarıldı.

META'DAN HAZIRLIK

Meta'nın Threads'i Avrupa'da kullanıma sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Şirket DMA'nın veri gizliliği endişelerini giderdiği takdirde uygulama AB ülkelerinde kullanıma sunulacak.