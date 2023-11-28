Meta ve Apple Vision Pro'ya rakip: Finlandiya'dan 3990 dolarlık gözlük

Finlandiyalı karma gerçeklik girişimi Varjo, büyük kurumsal firmalar için bir ürün olan en yeni sanal gerçeklik gözlüğü XR-4'ü piyasaya sürdü.

Meta'nın Quest gözlüklerine benzeyen XR-4'ün 3990 dolarlık fiyatının olduğu belirtildi.



Bu fiyatla birlikte XR-4, Apple'ın Vision Pro gözlüğünden daha pahalıya satışa çıktı.

Meta gibi şirketlerin sunduğu tüketici ürünlerinden farklı olarak Varjo'nun başlığı kurumsal kullanım durumları için tasarlandı.

Örneğin, bir pilotun sanal gerçeklik simülasyonunda eğitim almak için kullanabileceği ya da bir mühendisin büyük bir inşaat alanının haritasını çıkarmak için kullanabileceği kaydedildi.



İKİ ADET 4K EKRAN

XR-4 gözlük iki adet 4K ekrana ve önceki nesil cihazlara kıyasla %50 daha geniş bir görüş alanına sahip. Ayrıca önceki cihazlara göre daha parlak ekranlar ve daha geniş bir renk paleti ile birlikte geliyor.



"ÇÖZÜNÜRLÜK EKRANIN SINIRLARINA KADAR ZORLUYOR"

CNBC'ye konuşan Varjo'nun baş ürün sorumlusu Patrick Wyatt, "XR-4'te teknik olarak daha basit olan birkaç şey var. Artık göz başına bir ekranımız var ve bu da çözünürlüğü ekranın sınırlarına kadar zorluyor." diye konuştu.

APPLE VISION PRO GİBİ KARMA GERÇEKLİĞE SAHİP OLACAK



Ayrıca, XR-4'ün geçişli karma gerçekliği mümkün kılmak için ön tarafta iki adet 20 megapiksel kameraya sahip olduğu kaydedildi.

Bu, kullanıcının tamamen sanal bir dünyaya dalmak yerine, etrafındaki dünyayı kulaklıklara yerleştirilmiş gerçek lensler aracılığıyla görebildiği yerdir.



Buradaki fikir, kullanıcıların bu ortamdaki dijital nesneleri fiziksel dünyanın üzerine yerleştirebilmesidir.

3D SES, GÜRÜLTÜ ENGELLEYİCİ VE ENTEGRE HOPARLÖR

XR-4'ün dahili 3D uzamsal sesi desteklediği ve gürültü önleyici mikrofonlara ve entegre hoparlörlere sahip olduğu da aktarıldı.

Bu yılın başlarında ABD'li teknoloji devleri Apple ve Meta karma gerçeklik başlıklarını duyurdu.

APPLE 3500 DOLAR OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Meta, Quest 3'ü Haziran ayında piyasaya sürdü. Apple'ın 3.500 dolarlık Vision Pro'nun ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

