Meta'dan Ray-Ban akıllı gözlüklere yapay zeka özelliği: 5 dilde çeviri yapacak

Meta'nın Ray-Ban ile ortak geliştirdiği akıllı gözlükler yeni bir yükseltme alıyor.

The New York Times'ın haberine göre, Meta'nın önümüzdeki aydan itibaren Ray-Ban akıllı gözlüklerine yapay zeka getireceği kaydedildi.

Nesne, hayvan ve anıt tanımlamanın yanı sıra çeviri de yapabilen multimodal yapay zeka özellikleri geçtiğimiz Aralık ayından bu yana erken erişimdeydi.

HEY META ÖZELLİĞİNE YAPAY ZEKA

Kullanıcılar gözlüğün akıllı asistanını "Hey Meta" diyerek ve ardından bir komut vererek ya da bir soru sorarak etkinleştirebiliyor.

Meta daha sonra çerçevelerin içine yerleştirilmiş hoparlörler aracılığıyla yanıt verecektir.

NYT, Meta'nın yapay zekasının markette, araba kullanırken, müzelerde ve hatta hayvanat bahçesinde gözlüğü denerken ne kadar iyi çalıştığına bir bakış sunuyor.

5 DİLDE ÇEVİRİ YAPACAK

Yapay zeka çevirilerinde gözlüğün İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Almanca dillerini desteklediği kaydedildi.



Şu anda Ray-Ban Meta Akıllı Gözlük'teki yapay zeka özellikleri yalnızca ABD'deki kullanıcılar için erken erişim bekleme listesi aracılığıyla kullanılabilir.