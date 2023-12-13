Meta'nın akıllı gözlükleri güncelleniyor: Yapay zeka kombin tavsiyesi verecek

Meta, akıllı gözlüklerindeki yapay zeka asistanını güncelleyerek daha işlevsel kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Yeni özellikle birlikte bu asistan kombin tavsiyelerinde bile bulunuyor.

Meta'nın akıllı gözlükleri güncelleniyor: Yapay zeka kombin tavsiyesi verecek

Meta'nın Ray-Ban ile ortaklığında ortaya koyduğu akıllı gözlüklerdeki asistana gerçek zamanlı bilgi desteği ekleyerek "multimodal" özellikleri test etmeye başlıyor.

Bu özelliklerle birlikte şirketin "çok modlu " olarak adlandırdığı asistan, Microsoft'un yapay zekası Bing'in desteğiyle birlikte bazı güncellemeler alıyor.

Meta'nın CEO'su , yeni özelliklerin neler olabileceğine dair fikir veren birkaç video paylaştı.

KOMBİN ÖNERİSİNDE BULUNUYOR

Instagram kanalından paylaştığı videoda "Hey Meta, bak ve bana söyle" cümlesiyle başlayan komutlarla özelliğin devreye girdiği görüldü.

Zuckerberg, elindeki bir gömleği Meta AI'ye göstermesinin ardından bu gömlekle kombin yapılabilecek bir pantolon önerisinde de bulunuyor 

Öte yandan Meta AI'nın bir meyve görüntüsünü tanımladığını gösteren ekran görüntülerini de paylaştı.

Bu özelliğin henüz beta kullanıcıları tarafından test edildiği, gelecek yıl ise herkes için kullanıma sunulacağı belirtildi.

Meta'nın akıllı gözlükleri güncelleniyor: Yapay zeka kombin tavsiyesi verecek - 1

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