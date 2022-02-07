Metaverse'te taciz karşıtı önlem: Kişisel alan geliyor

Meta, sanal evrende ürkütücü davranışlarla mücadele etmek için harekete geçti.



Facebook’un tepe şirketi Meta, Horizon isimli sanal evren dünyalarında insanların avatarları için daha fazla kişisel alan sağlamak adına yeni bir özellik duyurdu.



Facebook’un tepe şirketi, hala konsept aşamasında olan ve sanal dünyalar yaratmaya yönelik son girişiminde şimdiden asırlık bir sorunla karşı karşıya: taciz.



Meta, kullanıma sunulan Personal Boundary (Kişisel Sınır) adlı yeni bir özelliği devreye aldı. Bu özellikte, avatarlar, diğerlerine ancak belirli bir mesafeye kadar yaklaşabiliyor ve daha fazla kişisel alan yaratılarak, istenmeyen etkileşimlerden kaçınmaya imkan sağlanıyor.



Özellik, Meta'nın Horizon Worlds ve Horizon Venues yazılımında kullanıma sunuldu.

SANAL EVRENDE CİNSEL TACİZ

ingiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan Nina Jane Patel, adını “Meta” olarak değiştiren Facebook’un sanal platformu Horizon’da avatarının (kendisinin hareketli, konuşan, bilgisayar tarafından oluşturulmuş versiyonu) tacize uğradığını açıklamıştı.



Horizon’a kendisine benzeyen bir avatarla katılan Patel, “Platforma girdiğimde 60 saniyede üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz şekilde avatarıma dokundu. Avatarımın bedeninin üstüne ve altına dokunduklarında ekran görüntüsü çekiyorlardı. Tacizciler ‘Sevmiyormuş gibi yapma’ gibi şeyler söylediler” dedi.



Patel sanal gerçeklik gözlüğüyle bağlandığı Horizon'da dokunmaları fiziksel olarak hissedemediğini ama yaşadığı olay nedeniyle tedirginlik duyduğunu aktardı.

Platformda kaçmaya çalıştığında tacizcilerin avatarlarıyla avatarını takip ettiklerini belirten Patel, ayrıca sesinden bir kız çocuğu olduğunu düşündüğü kişinin avatarının da erkeklerin tacizine uğradığını gördüğünü söyledi. Patel, “4 çocuk annesiyim ve çocuklarımın görünüşte eğlenceli, davetkâr bu alanda tacizle karşılaşmasından korkuyorum” diye konuştu.



SUÇ SAYILMALI TARTIŞMASI



Jane Patel’in anlattıkları, 2024’e kadar yılda 500 milyar sterlinlik değere ulaşabileceği tahmin edilen metaverse evreninin cinsel suçlular ve pedofiller için uğrak yeri haline geleceğine dair korkuları artırdı. İngiliz avukat Nick Brett, “Bir kadının sanal alemde de cinsel saldırıya uğraması suç kabul edilmeli ama henüz bu konular yasalaşmadı” diyerek sanal evrene hukuksal düzenleme getirilmesi çağrısında bulundu.



Yetkililer, metaverse kurallarına göre kullanıcıların en az 18 yaşında olması gerektiğini ancak platforma yaşlarını büyük göstererek giren birçok çocuk olduğunu söyledi. Ayrıca, Horizon’da avatarların başkalarıyla etkileşimden kaçınmak için girdiği “güvenli bölge” alanının işe yaramadığı bildirildi.