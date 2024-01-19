Meta'ya cinsel istismar suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 Aralık 2023'te açılan bir davada, Meta'nın sosyal medya platformlarını çocuk istismarcıları için pazar yeri haline getirdiği iddia ediliyor.



Savcılık, Meta'yı yetişkinlerin çocukları bulmasına ve mesaj göndermesine olanak sağlamakla suçladı.

HER GÜN 100 BİN ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI İDDİA EDİLİYOR



Kamuya açıklanan şirket içi belgelere göre, Facebook ve Instagram kullanan 100 bin çocuğun her gün çevrimiçi cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.



Şirket ise savcılığın iddialarını reddetti.

