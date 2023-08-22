Microsoft, Activision davasını kapatabilmek için Ubisoft'u devreye soktu

Microsoft, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) endişelerini dindirmek için Activision Blizzard’ın bulut oyun haklarını Ubisoft’a satmayı planlıyor.



Yeniden yapılandırılan anlaşma, İngiltere'de 18 Ekim'e kadar sürebilecek yeni bir düzenleyici soruşturmayı başlattı.

15 YIL BOYUNCA OYUNLARIN YAYIN HAKLARI UBISOFT'A DA AKTARILACAK

Microsoft Başkanı Brad Smith, "Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi tarafından önerilen satın almanın bulut oyun yayıncılığı üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri gidermek için, işlemi yeniden yapılandırıyoruz. Bu, önümüzdeki 15 yıl içinde piyasaya sürülecek tüm mevcut ve yeni Activision Blizzard PC ve konsol oyunlarının bulut yayın haklarını, önde gelen bir küresel oyun yayıncısı olan Ubisoft Entertainment SA'ya aktaran ve birleşmemizin kapanışında yürürlüğe girecek bir anlaşmanın imzalanmasını içeriyor. Bu haklar sonsuza kadar geçerli olacaktır." ifadelerini kullandı.



Bu yeniden yapılandırılmış anlaşma, Microsoft'un önerdiği anlaşmayı tamamlaması halinde Activision Blizzard oyunlarını yalnızca Xbox Cloud Gaming'de yayınlamayacağı anlamına geliyor.



Smith, "Ubisoft, Activision Blizzard'ın oyunlarının bulut yayın hakları için Microsoft'a tek seferlik bir ödeme ve kullanıma dayalı fiyatlandırmayı destekleyen bir seçenek de dahil olmak üzere piyasa tabanlı bir toptan fiyatlandırma mekanizması yoluyla ödeme yapacak. Bu anlaşma aynı zamanda Ubisoft'a Activision Blizzard'ın oyunlarını Windows dışı işletim sistemlerini çalıştıran bulut oyun hizmetlerine sunma fırsatı da verecek." dedi.



BLIZZARD OYUNLAR UBISOFT PLUS'A DA GELECEK



Ubisoft ayrıca Activision Blizzard oyunlarını PC, Xbox, Amazon Luna ve Ubisoft Plus Classics aracılığıyla PlayStation'da kullanılabilen Ubisoft Plus Çoklu Erişim aboneliğine ekleyecek.



CMA ilk olarak Nisan ayında Microsoft'un anlaşmasını bulut oyunlarıyla ilgili kaygıları gerekçe göstererek engellemiş, ardından Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) geçen ay ABD federal mahkemesindeki davayı kaybetmesinin ardından Xbox üreticisiyle müzakereleri kabul etmişti.

18 EKİM KARAR İÇİN SON TARİH

Şimdi CMA, Microsoft'un yeniden yapılandırılan anlaşması sayesinde yeni bir soruşturma aşamasının sinyalini verdi ve 18 Ekim'i karar vermek için yasal bir son tarih belirledi.

Bu tarih Microsoft'un kısa süre önce Activision ile anlaşma kapanış tarihini uzatırken kabul ettiği son tarihle aynı.