Microsoft, Blizzard ile anlaştı: Süre uzatıldı

Microsoft ve Activision Blizzard, İngiltere'de yapılan müzakereler bir sonuca varana kadar anlaşmalarını uzatma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

3 MİLYAR DOLAR ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKTI



Anlaşma için son tarihin 18 Temmuz olduğu duyurulmuştu. Microsoft'un belirlenen tarihte anlaşmayı gerçekleştirmemesi durumunda Activision Blizzard'a 3 milyar dolarlık bir ücret ödemek zorunda kalacaktı.



Microsoft, İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurumu'ndan onay alabilmek için Blizzard ile anlaşarak son tarihin süresini uzattı ve 18 Ekim olarak belirlendi.

FESİH BEDELİ YÜKSELTİLDİ

Öte yandan Microsoft ve Activision Blizzard anlaşma için daha yüksek bir fesih ücreti ve yeni ticari düzenlemeler üzerinde anlaşmaya vardı.



Microsoft veya Activision eğer anlaşmadan çekilirse, 29 Ağustos'a kadar 3,5 milyar dolar olarak belirlendi. Ayrıca 15 Eylül'de sonuçlanmadan geçerse 4,5 milyar dolarlık bir fesih bedeli olacağı duyuruldu.



Xbox başkanı Phil Spencer, "Microsoft ve Activision Blizzard, satın alma işlemimizi bitiş tarihinden önce alacağımız konusunda iyimser, bu nedenle birleşme anlaşmasını 18 Ekim 2023'e kadar uzatma konusunda ortaklaşa anlaştık. Bu anlaşma Birleşik Krallık'ta CMA'nın endişeleri gidermek için bize ek zaman kazandıracak." ifadelerini kullandı.



"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"



Microsoft'un başkanı Brad Smith ise, "Activision ile birlikte, nihai düzenleyici konular üzerinde çalışmak için bolca zaman sağlamak amacıyla birleşme anlaşmamızın 10/18'e uzatıldığını duyuruyoruz. Avrupa Komisyonu ve diğer düzenleyici kurumlarla üzerinde anlaşmaya varılan tüm taahhütleri yerine getireceğiz ve Birleşik Krallık'ta gündeme getirilen konularda CMA ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlaşmayı bitiş çizgisine ulaştırmak konusunda kendimize güveniyoruz." dedi.



CALL OF DUTY İÇİN 10 YILLIK BİR ANLAŞMA YAPILDI

Microsoft ve Sony geçtiğimiz günlerde Activision'ın Call of Duty oyununun PlayStation konsollarında 10 yıl boyunca kalacağı bir anlaşmaya varmıştı.



Ancak sözleşme, Activision Blizzard'ın Call of Duty dışındaki oyunları için benzer bir taahhüt içermiyordu.