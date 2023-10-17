Microsoft Blizzard'ı satın aldı: Call of Duty fiyatları 10 katına çıktı

CMA, bu yıl nisan ayında Microsoft'un Activision'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almasını bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceği yönündeki endişeler nedeniyle engellediğini açıklamıştı.

Microsoft ise geçen ay Activision Blizzard'ı satın almak için denetim kurumuna yeni bir anlaşma sunmuştu.

Yapılandırılan anlaşma kapsamında, Microsoft'un gelecek 15 yıl içinde piyasaya sürülecek mevcut ve yeni tüm Activision oyunlarının bulut akış haklarını almayacağı, bu hakların Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının öncesinde Ubisoft Entertainment SA şirketine satılacağı belirtilmişti.

İNGİLTERE ONAY VERMİŞTİ

İngiliz Rekabet ve Pazarlar Kurumu CMA'nın açıklamasına göre, kurum Microsoft'un Activision'ı bulut oyun hakları hariç satın almasının pazarda rekabetçi fiyatlar ve hizmete zarar vermeyeceği sonucuna varmış ve satış gerçekleşmişti.

Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından Blizzard'ın oyunlarına zam yaptı.

Bu zam, Türkiye'deki oyun fiyatlarını neredeyse 10 katına çıkardı.

⁠İşte Call of Duty oyunlarında zam öncesi ve sonrası fiyatlar;



Call of Duty: 49 TL >>> 519.99 TL⁠



Call of Duty 2: 49 TL >>> 519.99 TL⁠



Call of Duty: Modern Warfare 2: 49 TL >>> 519.99 TL⁠



Call of Duty Black Ops II: 139 TL >>> 1559.99 TL⁠



Call of Duty Black Ops III: 139 TL >>> 1559.99 TL⁠



Call of Duty Vanguard: 999 TL >>> 1559.99 TL⁠



Call of Duty Black Ops Cold War: 999 TL >>> 1559.99 TL