Microsoft Copilot iPhone cihazlara da geldi: GPT-4 ve DALL-E 3 ücretsiz

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un GPT-4 ve DALL-E 3 destekli yeni yapay zeka uygulaması Android cihazlarda kullanıma sunuldu.

iOS kullanıcıları uygulamanın iPhone cihazlar için ne zaman çıkış yapacağını merak ediyordu.

GPT-4 VE DALL-E 3 ÜCRETSİZ

OpenAI'nin ortaklarından Microsoft, ChatGPT'nin DALL-E 3 ve GPT-4 özelliklerini bu uygulamada ücretsiz deneyimleme fırsatı sunuyor.

Open AI'nin ChatGPT'sinde ise bu özelliklerden faydalanabilmek için aylık 20 dolar ödenmesi gerekiyor.

ŞARKI YAZABİLİYOR

Öte yandan son güncellemeyle birlikte Copilot'un video özetleyebildiği ve şarkı yazabildiği de kaydedildi.



ChatGPT gibi Copilot da App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.