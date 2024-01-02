Microsoft Copilot iPhone cihazlara da geldi: GPT-4 ve DALL-E 3 ücretsiz

Microsoft'un yeni yapay zekası Copilot, Android cihazlar için çıkış yapmasının ardından iOS kullanıcıları için de uygulama mağazasına eklendi. Bu sayede iPhone kullanıcıları da ücretsiz GPT-4 ve DALL-E 3 destekli bu yapay zekadan faydalanabilecek.

Microsoft Copilot iPhone cihazlara da geldi: GPT-4 ve DALL-E 3 ücretsiz

Geçtiğimiz günlerde 'un GPT-4 ve DALL-E 3 destekli yeni uygulaması Android cihazlarda kullanıma sunuldu.

iOS kullanıcıları uygulamanın iPhone cihazlar için ne zaman çıkış yapacağını merak ediyordu.

GPT-4 VE DALL-E 3 ÜCRETSİZ 

OpenAI'nin ortaklarından Microsoft, ChatGPT'nin DALL-E 3 ve GPT-4 özelliklerini bu uygulamada ücretsiz deneyimleme fırsatı sunuyor.

Open AI'nin ChatGPT'sinde ise bu özelliklerden faydalanabilmek için aylık 20 dolar ödenmesi gerekiyor.

ŞARKI YAZABİLİYOR

Öte yandan son güncellemeyle birlikte Copilot'un video özetleyebildiği ve şarkı yazabildiği de kaydedildi.

ChatGPT gibi Copilot da App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...