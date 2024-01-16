Microsoft Copilot Pro geliyor: Aylık ücreti belli oldu

Microsoft, geçtiğimiz yıl Bing arama motoru için ücretsiz kullanılabilecek yapay zeka aracı Copilot'u duyurmuştu.



Teknoloji devi abonelik sistemine geçeceğini duyurarak Copilot Pro ile birlikte aylık 20 dolar karşılığında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

GPT-4 TURBO GİBİ YENİ ARAÇLARA ERİŞİM SAĞLAYACAK

Abonelik, Microsoft'un Word ve Excel gibi yaygın olarak kullanılan uygulamalarına metin hazırlayan, sayıları hesaplayan bir yapay zeka asistanı ekleyecek ve satın alanlara GPT-4 Turbo gibi yeni araçlara ve yapay zeka modellerine erişim sağlayacak.

COPILOT UYGULAMASI DALL-E 3 VE GPT-4'Ü ÜCRETSİZ SUNMUŞTU

Microsoft geçtiğimiz haftalarda Copilot'un iOS ve Android cihazlarda ücretsiz kullanılabileceğini duyurmuştu.

Copilot sayesinde GPT-4 ve DALL-E 3 hizmetleri ücretsiz olarak kullanılabiliyordu.

Ancak Copilot Pro'nun çıkış yapmasıyla birlikte bu özelliklerin ücretsiz olarak hizmet verip vermeyeceği ise bilinmiyor.

CHATGPT PLUS DUYURULMUŞTU

Microsoft'un Copilot Pro'su da giderek daha rekabetçi hale gelen bir tüketici pazarına giriyor.

Microsoft'un finanse ettiği ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, yaklaşık bir yıl önce yeni özelliklere ve yapay zeka modellerine erken erişim sağlayan ChatGPT Plus adlı aylık 20 dolarlık bir abonelik duyurmuştu.