Microsoft davasında sızdırıldı: PlayStation 5 Slim modeli geliyor

Microsoft, Sony'nin bu yılın sonunda 399,99 dolar fiyatla PlayStation 5 Slim'i piyasaya sürmesini bekliyor.



Microsoft, Sony'nin bu ürünü çıkarmasının yanı sıra, Sony'nin daha düşük maliyetli bir dijital sürüm ve taşınabilir bir versiyon olan Project Q'yu da piyasaya süreceğini öne sürdü.



Sony henüz bu ürünlerin çıkış tarihini ve fiyatını duyurmadı. Sony'nin önceki konsollarında da zayıflatılmış versiyonlarının bulunduğu göz önüne alındığında, PS5 Slim'in varlığı şaşırtıcı olmaz.



Microsoft ise kısa vadede yeni bir Xbox konsolu üretme düşüncelerinin olmadığını belirtti.

"300 DOLARIN ALTINDA PİYASAYA SÜRMESİ BEKLENİYOR"



Mahkemede sunulan belgede, "PlayStation aynı şekilde daha ucuz bir Digital Edition'ı 399,99$'a satıyor ve bu yıl içinde bir PlayStation 5 Slim'i aynı fiyattan piyasaya sürmesi bekleniyor" yazdığı aktarıldı.



Microsoft belgenin devamında "Sony'nin bu yıl içinde PlayStation 5'in elde taşınabilir bir sürümünü 300 doların altında piyasaya sürmesi bekleniyor" ifadeleri yer alıyor.



Sony ise ise bu cihazlar ile alakalı bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi paylaşmadı.

