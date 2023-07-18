Microsoft için son gün: Blizzard ile süreyi uzatmak için görüşüyor

Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara son satın alma tarihi için uzatma konusunda görüşmelerde bulunuyor. Mahkeme, FTC'nin itirazını reddettikten sonra Microsoft'un 18 Temmuz'a kadar Blizzard ile anlaşması gerekiyordu.

MICROSOFT 3 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALABİLİR



Eğer Microsoft belirlenen tarihte satın almaları tamamlayamazsa, Activision Blizzard'a 3 milyar dolarlık bir ücret ödemek zorunda kalacağı kaydedildi.



Her iki tarafın da anlaşmayı tamamlamak istediği kaydedildi.



Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi, Microsoft'un itirazını durdurarak taraflara daha fazla müzakere süresi tanıdı.



İNGİLTERE'NİN ENDİŞELERİNİ GİDERMEK İSTİYOR

Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alma süresini uzatarak Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun endişelerini gidermeyi düşünüyor.

Bir Microsoft sözcüsü IGN'e yaptığı bir açıklamada, "Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesinin, ek bilgilere tabi olarak resmi temyiz sürecini duraklatmayı şartlı olarak kabul etmesinden dolayı minnettarız. Daha önce de söylediğimiz gibi, Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) endişelerini gidermek için işlemin nasıl değiştirilebileceğini düşünüyoruz. Microsoft ve Activision Blizzard, CMA ile ileriye doğru hızlı bir yol bulmanın yararına olduğu konusunda anlaştılar." ifadelerini kullandı.



Microsoft ve Activision'ın henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı ifade edilirken İngiltere'nin teknoloji ve oyun endüstrisindeki en büyük anlaşmanın önünde duran tek önemli merci olduğu kaydedildi.

CALL OF DUTY İÇİN 10 YILLIK BİR ANLAŞMA YAPILDI

Microsoft ve Sony geçtiğimiz günlerde Call of Duty oyununun PlayStation konsollarında 10 yıl boyunca kalacağı bir anlaşmaya vardı.

Ancak sözleşme, Activision Blizzard'ın Call of Duty dışındaki oyunları için benzer bir taahhüt içermiyor.

