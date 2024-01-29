Microsoft ile Apple arasındaki yarışı kim kazanacak?

Yatırımcılar, Microsoft'un yapay zeka yarışındaki hamleleriyle gelecek 5 yıl içerisinde dünyanın en değerli şirketi haline geleceği konusunda birleşti.



Bu yıl hisselerinde yüzde 7 artış yaşayan ve değerini 3 trilyon doların üzerine taşıyan Microsoft, Apple'ı geçerek ilk sıraya yerleşmişti.



Reuters'ın haberine göre 13 kurumsal yatırımcı, beş yıl sonra Microsoft'un daha değerli olacağı yönünde görüş belirtti. Yatırımcılar, Microsoft'un yapay zeka alanındaki son başarılarının Apple karşısında güçlü bir avantaj sağladığını söyledi.



Microsoft, ChatGPT üreticisi OpenAI'ye erken yatırımlar yaparken, üretken yapay zeka teknolojisinden faydalanacak.



Apple ise on yılı aşkın bir süredir en pahalı yatırımı olan Vision Pro karma gerçeklik başlığının satışına cuma günü ABD'de başlayacak.



Şirket, daha iyi iPhone fotoğrafları çekmek gibi ürün işlevlerine yapay zekayı sessizce dahil ediyor. Buna rağmen yatırımcıların daha fazla yapay zeka planı duymak istediği belirtiliyor.

Microsoft salı günü, Apple ise perşembe günü bilançolarını açıklayacak.