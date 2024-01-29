Microsoft ile Apple arasındaki yarışı kim kazanacak?

Microsoft ile Apple arasındaki en değerli şirket yarışı son dönemde kızıştı. Microsoft, yapay zekaya yatırımlarına hızlı davaranarak Apple ile arasındaki farkı kapattı. Yatırımcılar, Microsoft'un gelecek beş yıl içerisinde Apple'ın önüne geçeceğini tahmin etti.

Microsoft ile Apple arasındaki yarışı kim kazanacak?

Yatırımcılar, 'un yapay zeka yarışındaki hamleleriyle gelecek 5 yıl içerisinde dünyanın en değerli şirketi haline geleceği konusunda birleşti.

Bu yıl hisselerinde yüzde 7 artış yaşayan ve değerini 3 trilyon doların üzerine taşıyan , 'ı geçerek ilk sıraya yerleşmişti.

Reuters'ın haberine göre 13 kurumsal yatırımcı, beş yıl sonra Microsoft'un daha değerli olacağı yönünde görüş belirtti. Yatırımcılar, Microsoft'un yapay zeka alanındaki son başarılarının Apple karşısında güçlü bir avantaj sağladığını söyledi.

Microsoft, ChatGPT üreticisi OpenAI'ye erken yatırımlar yaparken, üretken yapay zeka teknolojisinden faydalanacak.

Apple ise on yılı aşkın bir süredir en pahalı yatırımı olan Vision Pro karma gerçeklik başlığının satışına cuma günü ABD'de başlayacak.

Şirket, daha iyi iPhone fotoğrafları çekmek gibi ürün işlevlerine yapay zekayı sessizce dahil ediyor. Buna rağmen yatırımcıların daha fazla yapay zeka planı duymak istediği belirtiliyor.

Microsoft salı günü, Apple ise perşembe günü bilançolarını açıklayacak.

Microsoft'un piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Microsoft'un piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Haberi Görüntüle

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...