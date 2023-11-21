Microsoft, Sam Altman'ın OpenAI'ye dönmesine engel olmayacak

Microsoft, geçtiğimiz hafta ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI'nin kovulan CEO'su Sam Altman ve kovulduğu için istifasını sunan yönetim kurulu üyesi Greg Brockman'ı yeni yapay zeka araştırma ekibinde işe aldı.



Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, CNBC'ye verdiği röportajda Sam Altman ve Greg Brockman'ın geri dönme ihtimallerinin olduğunu ve böyle bir duruma engel olmayacaklarını belirtti.



"HER İKİ SEÇENEĞE DE AÇIĞIM"



TechCrunch'ın haberine göre, Altman'ın OpenAI'ye dönüp dönmeyeceği sorulduğunda Nadella, "Açıkçası, Sam ve Greg'in OpenAI'de olmayacaklarsa harika bir evleri olmasını istiyoruz. Bu OpenAI yönetim kurulu, yönetimi ve çalışanlarının seçeceği bir şey.



Microsoft OpenAI ile ortaklık kurmayı seçti ve açıkçası bu OpenAI'deki insanların orada kalmasına veya Microsoft'a gelmesine bağlı, bu yüzden her iki seçeneğe de açığım." diye konuştu.



GERİ DÖNMEK İSTERSE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEK



Böylelikle Microsoft, Sam Altman'ın geri dönmesinde herhangi bir engel teşkil etmeyeceklerini ifade etti.



YÖNETİM KURULUNUN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR



Nadella ayrıca Microsoft'un OpenAI'de yatırımcı ilişkileri de dahil olmak üzere yönetimle ilgili bir şeylerin değiştiğini görmek istediğini söyledi.



Microsoft'un, OpenAI'nin diğer destekçileri ve OpenAI çalışanlarının çoğuyla birlikte, Altman'ın görevden alındığının kamuoyuna açıklanmasından "dakikalar" önce bildirildiği söyleniyor.



OpenAI, yönetim kurulunun bağlı olduğu bir kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından yönetiliyor ve bugüne kadar OpenAI'ye 10 milyar doların üzerinde kaynak aktaran Microsoft da dahil olmak üzere yatırımcıların söz konusu yönetim kurulunda söz haklarının bulunmadığı belirtildi.

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