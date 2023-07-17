Microsoft ve Sony anlaştı: Call of Duty, Xbox'a özel olmayacak

Microsoft, geçtiğimiz günlerde 68,7 milyar dolar karşılığında Call of Duty'nin de geliştiricisi olan Activision Blizzard'ı satın alma davasını kazandı.



Federal Ticaret Komisyonu'nun itirazını reddeden mahkeme ihtiyati tedbiri kaldırdı. Böylelikle Microsoft'un geliştirici şirketi satın alması için önünde hiçbir engel kalmadı.

SONY'NİN ENDİŞELERİ VARDI



Rakip firma Sony, Call of Duty serisinin konsollarına desteği keserse oldukça yüksek bir kullanıcı yüzdesinin PlayStation konsollarını terk etmesinden endişe duyuyordu.

ANLAŞMAYI DUYURDU

Xbox'ın başkanı Phil Spencer, kişisel Twitter hesabından Microsoft ve Sony'nin Activision Blizzard'ı satın almasının ardından Call o Duty serisini PlayStation konsollarında tutmak için bağlayıcı bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Xbox başkanı Phil Spencer tarafından yapılan açıklamada "Activision Blizzard'ın satın alınmasının ardından Microsoft ve PlayStation'ın Call of Duty'nin PlayStation'da kalması için bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünya genelinde oyuncuların en sevdikleri oyunları oynamak için daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir geleceği dört gözle bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

