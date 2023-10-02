Microsoft yapay zekayı desteklemek için nükleer enerji ekibi kuracak

Teknoloji devi Microsoft, Küçük Modüler Reaktörler (SMR'ler) ve mikro reaktör enerjisine dayalı bir enerji stratejisi geliştirmek üzere profesyonel bir ekip kurarak yapay zeka planlarını ilerletmek istiyor.

The Verge'ün bildirdiğine göre, Microsoft, yapay zeka modellerinin geliştirilmesini desteklemek için nükleer teknoloji çabalarına liderlik edecek bir ana program yöneticisi arıyor.



İdeal adayın nükleer endüstri, mühendislik veya enerji piyasasında en az altı yıllık deneyime sahip olması gerekiyor.

Bu pozisyon aynı zamanda diğer deneysel enerji teknolojilerinin araştırılmasından da sorumlu olacak.



YAPAY ZEKANIN YAYDIĞI KARBONU ENGELLEMEK İSTİYOR

MIT Technology Review tarafından 2019 yılında yayınlanan bir çalışma, tek bir yapay zeka modelinin eğitilmesinin, atmosferde beş arabanın ömrü boyunca yaydığı karbon kadar karbon yayabileceğini ortaya koymuştur.

Yapay zeka modellerinin enerji tüketimini azaltmanın birkaç yolu, daha verimli algoritmalar ve donanım geliştirmenin yanı sıra veri merkezleri için nükleer enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını içerir.



ABD Nükleer Enerji Ofisi'ne göre nükleer enerjinin başlıca avantajlarından biri sıfır karbon emisyonu üretmesi ve diğer sera gazlarını yaymamasıdır.

BİR ÇÖZÜM OLMADIĞINI SAVUNANLAR DA VAR





Ancak Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu enerji kaynağının planlama ve işletme arasında uzun bir zaman gecikmesi, büyük bir karbon ayak izi ve erime riskleri nedeniyle çevre sorunlarına bir çözüm olmadığını savunuyor.