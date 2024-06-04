Microsoft'a veri gizliliği suçlaması

Savunuculuk grubu NOYB, Avusturya'nın gizlilik gözlemcisine yapılan iki şikayetten birinde, Microsoft'un çocukların kişisel verilerine ilişkin sorumluluklarını, bununla başa çıkacak donanıma sahip olmayan okullara kaydırdığını iddia ediyor.

COVID-19 salgını sırasında okulların uzaktan eğitime geçmesi ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenenler haline gelmesiyle çevrimiçi eğitim programları popülerlik kazandı.

NOYB'nin şikayetleri, Microsoft'un öğrenciler için Word, Excel, Microsoft Teams, PowerPoint ve Outlook'u içeren 365 Eğitim yazılım paketine odaklanıyor.

VERİ DENETLEYİCİLİĞİNİ OKULLARA BIRAKTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Savunuculuk grubu ilk şikayetinde, Microsoft'un Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) olarak bilinen AB gizlilik kuralları kapsamında kullanıcıların kişisel verilerini işlemesi gereken bir veri denetleyicisi olarak sorumluluğunu, gerekli verileri tutmayan okullara kaydırdığını iddia ediyor.

NOYB avukatı Maartje de Graaf yaptığı açıklamada, "Microsoft'un okullara dayattığı mevcut sistemde, okulunuz Microsoft'u denetlemek ya da öğrencilerin verilerinin nasıl işleneceği konusunda onlara talimat vermek zorunda kalacaktır. Bu tür sözleşmeye dayalı düzenlemelerin gerçeklikle bağdaşmadığını herkes biliyor. Bu, çocukların verilerine ilişkin sorumluluğu Microsoft'tan mümkün olduğunca uzağa kaydırma girişiminden başka bir şey değildir" diye konuştu.

"ANALİZİMİZ ENDİŞE VERİCİ"

Bir başka NOYB avukatı Felix Mikolasch, "Veri akışlarına ilişkin analizimiz çok endişe verici. Microsoft 365 Education'ın kullanıcıları yaşlarına bakmaksızın takip ettiği görülmektedir. Bu uygulamanın AB ve AEA'daki (Avrupa Ekonomik Alanı) yüz binlerce öğrenciyi etkilemesi muhtemeldir." dedi.

Bu açıklamaların ardından NOYB, Avusturya Veri Koruma Kurumu'nu şikayetlerini soruşturmaya ve Microsoft'a ceza vermeye çağırdı.

MICROSOFT'TAN YANIT

Microsoft, NOYB'nin şikayetleriyle ilgili olarak veri koruma kurumlarından gelecek her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Bir Microsoft sözcüsü, "Eğitim için M365, GDPR ve diğer geçerli gizlilik yasalarına uygundur ve genç kullanıcılarımızın gizliliğini titizlikle koruyoruz" dedi.