Microsoft'un yapay zeka ekibi: ChatGPT'den kovulan Sam Altman'a görev verildi

ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI'de CEO'luk yapan Sam Altman, Cumartesi günü yönetim kurulu kararıyla şirketten kovuldu. Bu kararın ardından şirketin yönetim kurulu başkanı Greg Brockman istifasını sundu. Microsoft'un CEO'su Nadella, Sam Altman ve Greg Brockman'ın Microsoft bünyesine katıldı.

Microsoft'un yapay zeka ekibi: ChatGPT'den kovulan Sam Altman'a görev verildi

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI geçtiğimiz günlerde CEO'su Sam Altman'ı kovduğunu açıkladı.

OpenAI yönetim kurulu yaptığı açıklamada Altman'ın OpenAI'ye liderlik etme becerilerine güveni kalmadığını belirtti.

Bu gelişmelerin ardından Sam Altman OpenAI'nin CEO'luk görevinden alınırken, şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Greg Brockman da istifasını vererek şirketten ayrıldı.

MICROSOFT'TAN YENİ ARAŞTIRMA EKİBİ

CEO'su Satya Nadella, OpenAI'den kovulan Sam Altman ve istifa eden Greg Brockman'ın Microsoft'a katıldığını duyurdu. 

OpenAI ile ortaklıklarının devam edeceğini de belirten Nadella, Altman ve Brockman'ın yeni bir yapay zeka araştırma ekibine liderlik edeceğini kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...