Milli Piyango'nun başvurusuyla Twitch'e erişim engeli

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch'e erişim engeli getirildi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun, yasadışı bahis ve kumar yayınlarına ilişkin olarak yapıldığı ve ilgili mahkemenin erişim yasağı kararı aldığı öğrenildi.

Bu kararın ardından Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu erişim yasağını uygulamaya koydu. Karara üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor.

Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e de iki gün önce yasak getirilmişti.