MIT düşük maliyetli solunum cihazı tasarladı

Corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadelede en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında solunum cihazı geliyor.



Zira uzmanlar özellikle İtalya gibi salgının hızla yayıldığı yerlerde cihazların sayısının yetersiz kaldığını belirtiyor.



Bu nedenle dünyanın dört bir yanından onlarca kurum bu alanda AR-GE veya üretime geçmiş dumda. Bunlardan birisi de ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Extremetech’te yer alan habere göre, MIT açık kaynaklı ve maliyeti düşük bir solunum cihazı tasarladı. Aynı habere göre, cihaz ilk testlerden başarı ile geçmiş durumda.



MIT E-Vent olarak adlandırılan cihazın maliyetinin 100 doların altında olacağı belirtiliyor.



MIT’den yapılan açıklamaya göre, tüm testlerden geçer not alınması durumunda cihazın tüm haklarının seri üretime geçmek isteyen fabrikalara ücretsiz olarak verileceği bilgisinin altı çizildi.

