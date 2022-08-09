Mooxer Games Türkiye’deki yatırımlarını artırıyor

Faaliyetlerini Avusturya’nın Viyana şehrinde sürdüren oyun yapım şirketi Mooxer Games, Türkiye pazarına daha fazla yatırım yapacağını duyurdu.

Bugüne kadar Türkiye’ye 2 milyon doların üzerinde yatırım yapan şirket, ülkede resmi olarak 1 yıldır hizmet veriyor. Mooxer Games, yeni dönemde Türkiye’deki çalışmalarını Samsun Atakum'da 40 kişilik ekibiyle sürdürüyor.



Şirket stratejisine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Mooxer Games Eş CEO’su Şahin Yoğurtçu, “Uzun yıllar Player ve Codec teknolojileri ürettik. Tamamladığımız çok sayıda projenin yanı sıra, yeni projelerimiz de yayına girmeye hazırlanıyor. Dünya çapındaki bilet rezervasyonu uygulaması - Flynjoys ve Scan Up gibi yeni girişimlerimizi yakında hayata geçireceğiz. Tüm bu projelerden kazandığımız deneyimi Türkiye’de de sürdürmek istiyoruz. Türkiye’deki yatırımlarımızı artırarak daha global bir şirket olma yolunda ilerlemek, temel hedeflerimizden biri” diye konuştu.



MOOXER GAMES TÜRKİYE PAZARINA YENİ OYUN PROJELERİYLE GİRİYOR



Avrupa’nın farklı şehirlerinde de ofisleri bulunan ve uzaktan çalışma modelini benimseyen Mooxer Games Studios, 100 kişiyi aşkın çalışan kadrosuyla Türkiye’deki oyun pazarına ikisi mobil, biri konsol oyunu olmak üzere 3 farklı oyun projesiyle giriş yapmaya hazırlanıyor.

Hazırlık süreci yaklaşık 2 yıldır devam eden bu projelerin 2022’nin son aylarında tamamlanması hedefleniyor. Şirketin oyun projelerine ek olarak animasyon kategorisinde de Ar-Ge çalışmalarına başladığı ve önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki en büyük animasyon stüdyolarından birini açmayı planladığı biliniyor.



BLOKZİNCİRİ TABANLI BİR EKOSİSTEM



Tüm oyun projelerini kripto teknolojisiyle uyumlu olarak geliştiren Mooxer Games, projelerle birlikte yayımlanmak üzere 12 farklı borsada listelenecek Mooxer Coin projesinin geliştirme süreçlerini de yürütüyor.



Tüm projelerde bu para biriminin geçeceğine ve blokzinciri tabanlı bir ekosistem oluşturacaklarına dikkat çeken Mooxer Games Eş CEO’su Muhammed Fatih Geyik, “Mooxer Games olarak, iyi oyun projeleri ürettiğimizde, insanları mutlu ettiğimize inanıyoruz. Ekip olarak motivasyonumuzu sağlayan en önemli etkenlerden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Kalite standartlarımızı her zaman üst seviyede tutmaya çalıştık. Verimlilik olduğu sürece her çabanın bizi başarıya götürdüğünü deneyimledik. Bu deneyimlerimizi en iyiye ulaşmak için yeni geliştirdiğimiz tüm projelerde etkin olarak kullanıyoruz. En büyük hayalimiz sonsuza kadar teknoloji üretmek” ifadelerini kullandı.



Türkiye’deki çalışmalarının liderliğini, global oyun sektöründe birçok şirket ve projede görev almış Kemal Ufuk Karabey’in yapacağı Mooxer Games, hedefleri ve vizyonu sayesinde birçok farklı ülke pazarına daha faaliyetlerini taşıyacak gibi görünüyor.