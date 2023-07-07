Musk'tan Zuckerberg'e "Threads" yanıtı: Rekabet iyi fakat hile iyi değil

Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı. Threads, ilk günde 30 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir habere verdiği yanıtta "Rekabet iyi fakat hile iyi değil" dedi.

Musk'tan Zuckerberg'e "Threads" yanıtı: Rekabet iyi fakat hile iyi değil
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da"

Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da"

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı.

, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var" dedi.

, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

"REKABET İYİ FAKAT HİLE DEĞİL"

Twitter'ın avukatı Alex Spizo, “Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” dedi.

Twitter'ın sahibi , sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi:

Musk, "Rekabet iyi fakat hile iyi değil." dedi.

ZUCKERBERG'İN YENİ PLATFORMU: THREADS

Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcının, alternatif platform arayışına girdiği bugünlerde, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni platformu olan Threads'i kullanıma sundu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili bir açıklama yapan Meta şirketi, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirdi. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Instagram ile bağlantısı olan yeni sosyal medya platformunu telefonlarına indiren kullanıcılar, Instagram'daki arkadaşları ile Threads üzerinden de arkadaşlık kurabiliyor ve takipçi sayılarını hızla artırabiliyor. 

VİDEO: THREADS TWITTER'IN YERİNİ ALABİLİR Mİ?

Twitter, Meta'yı dava etmekle tehdit etti

Twitter, Meta'yı dava etmekle tehdit etti

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