Musk'tan Zuckerberg'e "Threads" yanıtı: Rekabet iyi fakat hile iyi değil

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.
Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı.
Mark Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var" dedi.
Twitter, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.
"REKABET İYİ FAKAT HİLE DEĞİL"
Twitter'ın avukatı Alex Spizo, “Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” dedi.
Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi:
Musk, "Rekabet iyi fakat hile iyi değil." dedi.
Competition is fine, cheating is not— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023
ZUCKERBERG'İN YENİ PLATFORMU: THREADS
Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcının, alternatif platform arayışına girdiği bugünlerde, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu olan Threads'i kullanıma sundu.
Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili bir açıklama yapan Meta şirketi, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirdi. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.
Instagram ile bağlantısı olan yeni sosyal medya platformunu telefonlarına indiren kullanıcılar, Instagram'daki arkadaşları ile Threads üzerinden de arkadaşlık kurabiliyor ve takipçi sayılarını hızla artırabiliyor.
VİDEO: THREADS TWITTER'IN YERİNİ ALABİLİR Mİ?
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Elon Musk
- Mark Zuckerberg
- Sosyal Medya