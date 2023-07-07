Musk'tan Zuckerberg'e "Threads" yanıtı: Rekabet iyi fakat hile iyi değil

ZUCKERBERG'İN YENİ PLATFORMU: THREADS



Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcının, alternatif platform arayışına girdiği bugünlerde, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu olan Threads'i kullanıma sundu.



Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili bir açıklama yapan Meta şirketi, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirdi. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.



Instagram ile bağlantısı olan yeni sosyal medya platformunu telefonlarına indiren kullanıcılar, Instagram'daki arkadaşları ile Threads üzerinden de arkadaşlık kurabiliyor ve takipçi sayılarını hızla artırabiliyor.

VİDEO: THREADS TWITTER'IN YERİNİ ALABİLİR Mİ?