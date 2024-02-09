NASA, Ay'a iniş aracındaki yakıt seviyesini radyo dalgalarıyla ölçecek

NASA, radyo dalgalarıyla Nova-C Ay iniş aracındaki kriyojenik iticiler için yeni bir yakıt göstergesi geliştirdi.

Mühendislerin bir uzay aracında ne kadar itici yakıt kaldığını tahmin edebilmek için bu göstergeyi geliştirdiği kaydedildi.

Kriyojenik yakıtlar zamanla kaynayıp denize dökülme eğilimindedir, bu da tahminleri biraz 'şüpheli' hale getirir. Bu, yıllarca sürebilecek uzun menzilli gezegenler arası görevlerde kayda değer bir sorundur.

NASA, bu sorunu aşmak için tanka yerleştirilmiş bir anten kullanarak ne kadar kriyojenik sıvı olduğunu tahmin eden Radyo Frekansı Kütle Ölçer (RFMG) adı verilen yeni bir yöntemi test ediyor.

Bu anten sıvının tank duvarlarının doğal elektromanyetik rezonanslarıyla nasıl etkileşime girdiğini ölçüyor ve bunu bir veri tabanıyla karşılaştırıyor.

Böylelikle doğru hesaplamalarla, sıvı miktarını tahmin edebilmenin mümkün olduğu belirtildi.

RADYO DALGALARI İTİCİ YAKITI NASIL TAHMİN EDİYOR?



Bu teknolojinin daha önce kriyojenik iticilerde kullanılan basınç sensörlerinden daha doğru ve güvenilir olduğu kaydedildi.

Radyodalgalı gösterge, iticilerdeki sıvı seviyesini ölçmek için antensiz ve alıcılar kullanıyor.

Anten, iticilere radyo dalgaları gönderiyor ve alıcılar bu dalgaların geri dönüşünü analiz ediyor.

Geri dönüş sinyallerinin analizinden, iticilerdeki sıvı seviyesi hesaplanabiliyor.

"PLANLAMA İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ"

NASA'nın Kriyojenik Akışkan Yönetimi müdür yardımcısı Lauren Ameen, "Çok az miktarda yerçekimi nedeniyle, akışkan itici tankların dibine çökmez, bunun yerine duvarlara yapışır ve içeride herhangi bir yerde olabilir. Bu da tankınızın içinde ne kadar itici yakıt olduğunu anlamanızı gerçekten zorlaştırıyor ki bu da görev sürenizi en üst düzeye çıkarmak ve ne kadar yakıtla fırlatmanız gerektiğini planlamak için gerçekten önemli." diye konuştu.

AY VE MARS GÖREVLERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR

NASA'nın radyodalgalı yakıt göstergesi, Ay ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevlerde önemli bir rol oynayabilir.

Bu teknoloji, Ay iniş araçlarının ve diğer uzay araçlarının yakıt seviyelerini daha doğru ve güvenilir bir şekilde ölçmeye yardımcı olacak.