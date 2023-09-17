NASA, büyüyünce güneşe çok benzeyecek bir yıldızın "bebeklik fotoğrafını" yayınladı

Herbig-Haro 211'in (HH 211) NASA tarafından yayınlanan görüntüsü genç bir yıldızın dışarı akışını gösteriyor.

NASA yaptığı açıklamada "Güneşimizin çocuksu bir benzeri" dedi.

GÜNEŞ'İN KÜTLESİNİN YALNIZCA YÜZDE 8'İNE SAHİP



Dünya'dan yaklaşık 1.000 ışık yılı uzaklıkta, Perseus takımyıldızında yer alan HH21, Güneş'in kütlesinin yalnızca %8'ine sahiptir.

Webb Uzay Teleskobu'nun internet sitesinde yazdığına göre, Sınıf 0 protostar, yani yeni doğan yıldız 100.000 yaşından küçük, "sonunda Güneş gibi bir yıldıza dönüşecek." ifadeleri kullanıldı.



NASA'ya göre, yeni doğan yıldızlar her zaman içinde oluştukları moleküler buluttan gelen gazın içine gömülüdür, bu da onları belgelemeyi zorlaştırır.

Ancak Webb'in hassas kızılötesi aygıtları onu bu gök cisimlerini kaydetmek için güçlü bir araç haline getiriyor.

JAMES WEBB TELESKOBU NEDİR, NE İŞE YARAR?



JWST'nin yapımı 10 milyar dolara mal oldu ve Aralık 2021'de Fransız Guyanası, Kourou yakınlarındaki Avrupa Uzay Üssü'nden fırlatıldı.



Nihai hedefi, zamanda 13,5 milyar yıl geriye giderek Büyük Patlama'dan sadece 100-200 milyon yıl sonraki bir noktaya ulaşmak.