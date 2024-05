NASA, Dünya'ya benzeyen bir gezegen keşfetti

Bilim insanları, NASA'nın uzay teleskobu TESS'i kullanarak heyecan verici bir gezegen keşfetti.

Dünya boyutlarında olan bu gezegen, güneş sistemimize oldukça yakın ve yaşam için elverişli koşullara sahip olma ihtimali taşıyor.



GLİESE 12 B'NİN KEŞFİ



Gliese 12 b adlı bu ötegezegen, 40 ışık yılı uzaklıkta, Balık takımyıldızında bulunan küçük ve soğuk bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönüyor.

NASA'nın Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) ile keşfedilen gezegenin, Dünya'nın genişliğinin yaklaşık 1.1 katı olduğu tahmin ediliyor.

Bu, gezegeni Dünya'ya ve Venüs'e benzer kılıyor.

Gliese 12 b, Venüs'ün Güneş'ten aldığı radyasyonun yaklaşık yüzde 85'ini alır, ancak Venüs'ün 464 santigrat derece olan yüzey sıcaklığına kıyasla 42 santigrat derece ile çok daha soğuk bir yüzey sıcaklığına sahip olduğu düşünülmektedir.



ATMOSFER VE YAŞANABİLİRLİK



Bilim ekibi şimdi Gliese 12 b'nin bir atmosfere sahip olup olmadığını araştıracak.

İlk bulgular, varsa atmosferinin oldukça ince olabileceğini gösteriyor.

Kalın bir atmosferin olmaması, gezegenin yaşanabilirliği için olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacı Vincent Van Eylen, "Genellikle bu gezegenler Dünya'nın iki veya üç katı büyüklüğünde oluyor ve kalın bir gaz tabakasıyla kaplılar. Gliese 12 b Dünya boyutunda olduğundan, muhtemelen bu tür kalın bir atmosfere sahip değil" dedi.

KIRMIZI CÜCE YILDIZLARIN ÇEVRESİNDE YAŞAM



Gliese 12 b'nin yörüngesinde olduğu kırmızı cüce yıldız, galaksimizdeki en yaygın yıldız türlerinden biri.

Ancak kırmızı cüce gezegen sistemleri hakkında halen çok az şey biliyoruz.

Gliese 12 b, yıldızına o kadar yakın ki, bir yılı sadece 12.8 Dünya günü sürüyor.

Yine de, yıldızının Güneş'ten çok daha küçük ve soğuk olması nedeniyle, gezegen yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor.



ARAŞTIRMACILAR YENİ TELESKOPLARI DA KULLANACAK



Bilim insanları, Gliese 12 b'nin atmosferini ve diğer özelliklerini daha detaylı incelemek için TESS dışındaki diğer teleskopları da kullanacak.

Ayrıca, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile gezegenin atmosferini araştırmayı planlıyorlar.

Bu süreç, gezegenin atmosferinde yaşam izleri aramak için önemli bir adım olacak.



Bu keşif, The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ve The Astrophysical Journal Letters dergilerinde yayımlandı.