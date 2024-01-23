NASA, Güneş enerjisiyle çalışan uçakla Mars'ta su arayacak

MARS YÜZEYİNİN TAMAMINI KEŞFETME HEDEFİ



NASA bir blog yazısında, "Maggie, Mars'ta ilk küresel ölçekli atmosferik görevi gerçekleştirecek ve Mars yüzeyinin neredeyse tamamını keşfetme hedefimizde devrim yaratacak." ifadelerini kullandı.



Uzay ajansı, aracın ilk uçuşunu ne zaman gerçekleştireceğine dair herhangi bir yeni ayrıntı açıklamadı.



Mars atmosferinde uçacak hava araçları geliştirmekteki ana zorluklardan biri, hava basıncının Dünya'ya kıyasla çok daha düşük olması. Bu nedenle gezegenin ince atmosferinde havalanma ve kontrollü uçuşları sürdürmek zorlayıcı olabiliyor.



Şimdiye kadar diğer gezegenleri keşfetmek için gönderilen araçlar, NASA'nın Curiosity'si veya Çin'in Zhurong'u gibi çoğunlukla yere sabitlenmiş halde kalıyordu.



Uzay ajansının "Perseverance" Mars misyonunun bir parçası olan NASA'nın öncü "Ingenuity" helikopterinin başarısının ardından, Mars'ta hava görevleri gerçekleştirmek daha çekici hale geldi.

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