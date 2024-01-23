NASA, Güneş enerjisiyle çalışan uçakla Mars'ta su arayacak

NASA, Mars atmosferinde uçarak Kızıl Gezegen'de su olduğuna dair işaretler arayacak dev bir uçak geliştirmek için ilk adımlarını attı.

NASA, Güneş enerjisiyle çalışan uçakla Mars'ta su arayacak

Güneş enerjisi kullanarak çalışan " Hava ve Yer Akıllı Kaşifi" ya da Maggie, 'nın öncü "Ingenuity" helikopterine benzer şekilde dikey kalkış ve iniş kabiliyetiyle Mars atmosferinde uçarak gezegende su arayacak.

Uzay ajansı bu ayın başında yaptığı açıklamada, tamamen şarj edilmiş pillerle Mars uçağının bin metre yükseklikte yaklaşık 180 kilometre boyunca uçabileceğini ve Mars'ta bir yıl boyunca alacağı yolun 16 bin kilometrenin üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.

NASA, uçağı kullanarak Mars'ın atmosferi ve jeofiziksel özellikleri hakkında üç çalışma yürütecek. Bu çalışmalar arasında su arayışı, gezegenin zayıf manyetik alanının kökeni üzerine araştırmalar ve Mars'taki metan sinyallerinin kaynağının zorlayıcı izini sürmek de var.

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MARS YÜZEYİNİN TAMAMINI KEŞFETME HEDEFİ

NASA bir blog yazısında, "Maggie, Mars'ta ilk küresel ölçekli atmosferik görevi gerçekleştirecek ve Mars yüzeyinin neredeyse tamamını keşfetme hedefimizde devrim yaratacak." ifadelerini kullandı.

Uzay ajansı, aracın ilk uçuşunu ne zaman gerçekleştireceğine dair herhangi bir yeni ayrıntı açıklamadı.

Mars atmosferinde uçacak hava araçları geliştirmekteki ana zorluklardan biri, hava basıncının Dünya'ya kıyasla çok daha düşük olması. Bu nedenle gezegenin ince atmosferinde havalanma ve kontrollü uçuşları sürdürmek zorlayıcı olabiliyor.

Şimdiye kadar diğer gezegenleri keşfetmek için gönderilen araçlar, NASA'nın Curiosity'si veya Çin'in Zhurong'u gibi çoğunlukla yere sabitlenmiş halde kalıyordu.

Uzay ajansının "Perseverance" Mars misyonunun bir parçası olan NASA'nın öncü "Ingenuity" helikopterinin başarısının ardından, Mars'ta hava görevleri gerçekleştirmek daha çekici hale geldi.

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