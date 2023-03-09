NASA, Mars'taki günbatımının en net fotoğrafını çekti

Mars bulutlarının önemli bir kısmı su buzundan oluşuyor ve bunlara genellikle 60 kilometreden yukarıda rastlanmıyor.



Öte yandan yeni görüntüdeki bulutların hem daha yüksek bir rakımda hem de daha soğuk olduğu anlaşılıyor. Bu işaretler, görüntülenen bulutların karbondioksit buzundan oluştuğu anlamına geliyor.



27 Ocak'ta kaydedilen ilk görüntüde ise tüy şeklinde bir dizi renkli bulut yer alıyor. Bunlar günbatımından hemen sonra görüntülendi.



Bilim insanlarına göre belirli bulut türleri Güneş ışığıyla aydınlatıldığında yanardöner görüntüler oluşturabilir.

GEZEGEN HAKKINDA DAHA ÇOK BİLGİ SAĞLAYACAK

NASA araştırmacıları, Mars'taki bulutların ne zaman ve nerede oluştuğuna bakarak gezegenin atmosferini, sıcaklıklarını ve rüzgarlarını tıpkı Dünya'da olduğu gibi daha iyi anlayabilir.



Görüntüyü yorumlayan atmosfer bilimci Mark Lemmon, "Renk geçişlerine baktığımızda, bulut genelinde parçacık boyutunun değiştiğini görüyoruz" dedi.



ABD'deki Colorado Boulder Üniversitesi'nde görev alan Lemmon, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu da bize bulutun nasıl geliştiğini ve parçacıklarının boyutunun zaman içinde nasıl değiştiğini gösterecek."



Bu arada İngilizcede "merak" anlamına gelen Curiosity uzay aracı, Curiosity 2014'ten bu yana Gale Krateri'nin merkezindeki 5 kilometrelik Sarp Dağ'a ya da resmi ismiyle Aeolis Mons dağına tırmanıyor.



Uzay ajansının 2011'de Mars'a varmak üzere fırlattığı Curiosity, Mars'ın yaşanabilirlik potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.