NASA tarihinde bir ilk: Japon astronot Ay'a gönderilecek

Üst düzey bir ABD yetkilisine göre, ABD ve Japonya NASA misyonu ile Japon bir astronotu Ay'a göndermeyi planlıyor. Misyona dahil edilmesi beklenen Japon astronot, NASA misyonu ile Ay'a giden ilk Amerikalı olmayan kişi olacak.



Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a yaptığı ziyaret sırasında açıklanması beklenen planın iki ülke arasında daha güçlü ekonomik bağların sinyalini vermesi amaçlanıyor.



Japon astronot, 2026 yılında astronotları Ay yüzeyine geri döndürmeyi amaçlayan, NASA liderliğindeki bir misyon olan "Artemis" programına katılacak. NASA'nın son insanlı görevi Apollo'nun üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçti.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin geçen Eylül ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında iki ülke, Uluslararası Uzay İstasyonuna yönelik ortak bir görev için uzay ajanslarının birlikte çalışacağını açıklamıştı.



Yeni Delhi ayrıca, Ay'da ve uzayın başka yerlerinde yapılacak faaliyetlere ilişkin yönergeler oluşturmaya yönelik ABD destekli bir girişim olan "Artemis Anlaşmalarını" imzalamayı da kabul etti.



Japonya ve Hindistan, Artemis Anlaşmalarını imzalayan ülkeler arasında yer alırken, Yunanistan ve Uruguay da şubat ayında imza attı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin