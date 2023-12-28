NASA, uzayda çalışacak insansı robotu test ediyor

İNSANSI ROBOT UZAYDA NASIL ÇALIŞACAK?



NASA Dexterous Robotics Takım Lideri Shaun Azimi, uzaydaki insansı robotların güneş panellerini temizlemek ya da uzay aracının dışındaki arızalı ekipmanları incelemek gibi riskli görevlerin üstesinden gelebileceğini, böylece astronotların keşif ve keşfe öncelik verebileceğini söyledi.



Azimi, "İnsan mürettebatın yerini almaya çalışmıyoruz, sadece sıkıcı, kirli ve tehlikeli işleri onların üzerinden alarak daha üst düzey faaliyetlere odaklanmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

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