NASA, uzayda çalışacak insansı robotu test ediyor

NASA'nın geliştirdiği insansı robotu Valkyrie, 188 santimetre boyu ve 136 kilogram ağırlığıyla doğal afet bölgelerinde ve uzayda çalışması için test ediliyor.
DOĞAL AFET YAŞANAN BÖLGELERDE ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANDI
Reuters'ın haberine göre, adını İskandinav mitolojisindeki bir kadın figüründen alan ve Houston, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde test edilen Valkyrie, uzayda astronotların iş yükünü hafifletecek ve tehlikeli görevleri üstlenecek.
İNSANSI ROBOT UZAYDA NASIL ÇALIŞACAK?
NASA Dexterous Robotics Takım Lideri Shaun Azimi, uzaydaki insansı robotların güneş panellerini temizlemek ya da uzay aracının dışındaki arızalı ekipmanları incelemek gibi riskli görevlerin üstesinden gelebileceğini, böylece astronotların keşif ve keşfe öncelik verebileceğini söyledi.
Azimi, "İnsan mürettebatın yerini almaya çalışmıyoruz, sadece sıkıcı, kirli ve tehlikeli işleri onların üzerinden alarak daha üst düzey faaliyetlere odaklanmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
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