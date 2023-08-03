NASA'dan Mars'ın uydusu Phobos açıklaması: Gezegene çarpabilir!

NASA, Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'un her yüz yılda bir 9 kilometre hızla gezegene yaklaştığını açıkladı.

NASA'dan Mars'ın uydusu Phobos açıklaması: Gezegene çarpabilir!

'nın Perseverance Rover aracı 'ın uydusu Phobos'un Güneş'i tuttuğu bir görüntüyü gözlemlediğinde, bu gök cisminin gezegene çarpmaya mahkum olduğunu hatırlattı.

Phobos Mars'ın iki uydusundan en yakın olanıdır ve çok yakında yörüngesinden çıkacaktır. Bunu yaptığında ya gezegenin yüzeyine çarpacak ya da tamamen parçalanacak.

Bunu yapmadan önce, Mars'a nispeten hızlı bir şekilde daha da yaklaşacaktır.

50 MİLYON YIL İÇİNDE

NASA uyduyla ilgili olarak "Phobos her yüz yılda bir 1,8 metre hızla Mars'a yaklaşıyor; bu hızla 50 milyon yıl içinde ya Mars'a çarpacak ya da bir halka şeklinde parçalanacak" ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...