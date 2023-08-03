NASA'dan Mars'ın uydusu Phobos açıklaması: Gezegene çarpabilir!

NASA'nın Perseverance Rover aracı Mars'ın uydusu Phobos'un Güneş'i tuttuğu bir görüntüyü gözlemlediğinde, bu gök cisminin gezegene çarpmaya mahkum olduğunu hatırlattı.



Phobos Mars'ın iki uydusundan en yakın olanıdır ve çok yakında yörüngesinden çıkacaktır. Bunu yaptığında ya gezegenin yüzeyine çarpacak ya da tamamen parçalanacak.



Bunu yapmadan önce, Mars'a nispeten hızlı bir şekilde daha da yaklaşacaktır.



50 MİLYON YIL İÇİNDE



NASA uyduyla ilgili olarak "Phobos her yüz yılda bir 1,8 metre hızla Mars'a yaklaşıyor; bu hızla 50 milyon yıl içinde ya Mars'a çarpacak ya da bir halka şeklinde parçalanacak" ifadelerini kullandı.



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