NASA’dan uzayın kokusunu Dünya’ya getiren parfüm

Uzayın nasıl koktuğu merak ediyorsanız, yeni bir parfüm merakınızı giderebilir. Kickstarter'da başlatılan yeni bir kitle fonlama projesi olan Eau de Space, uzay kokusunu çok daha erişilebilir bir hâle getirmeyi amaçlıyor.

ASTRONOTLARIN EĞİTİLMESİ İÇİN TASARLANDI



Kokuyu taratan Steve Pearce adlı kimyager, 2008’de NASA ile bir sözleşme yaptı. Yaklaşık 4 yılda geliştirilen koku öncelikli olarak astronotların uzaya gitmeden önce eğitilmesine yardımcı olmak için oluşturuldu ve NASA'nın astronotların uzayda karşılaşabileceği veya uzayda yaşayabileceği olası sürprizleri ortadan kaldırma hedefinin bir parçasıydı.



BARUT, BOZULMUŞ BİFTEK, AHUDUDU YA DA ROM...

Omega Ingredientsadlı şirket tarafından üretilerek ticari satışa sunulacak olan parfümün ürün yöneticisi Matt Richmond kokuyu tanımlarken zorlandığını itiraf ederek ederek, “Astronotlar kokuyu barut, bozulmuş biftek, ahududu ve rom karışımı olarak tanımlıyor” dedi.



Uluslararası Uzay İstasyonu’nun eski sakinlerin astronot Peggy Whitson, 2002’de CNN verdiği röportajda, uzayın kokusuna ilişkin “Ateşledikten hemen sonra ortaya çıkan silah kokusu gibi. Yanan ve tüten bir cismin acı kokusuna benziyor” ifadelerini kullanmıştı.



Projenin kampanya sayfasında hedefe ulaşmak için bin 73 dolar kaldığı görülüyor.

SIRADA AY'IN KOKUSU VAR

“Eau de Space” için şu anda Kickstarter’daki kampanya sayfasından 15 dolar (yaklaşık 102 lira) ödeyerek ön sipariş verilebilirsiniz. Sayfada kokunun Ekim ayı itibariyle hazır olacağı dünyanın her yerine kargoyla ulaştırılacağı bilgisi bulunuyor.



Kampanya’da toplanan paranın STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğrencilerinin eğitim masrafları için kullanılacağı belirtildi.



Richmond, “Eau de Space” için heyecanlı bekleyiş sürerken, Ay’ın kokusunu da Dünya’ya getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.